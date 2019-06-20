Путин объяснил, почему пришлось повысить НДС

Москва, 20 июня. НДС был повышен, чтобы наполнить госбюджет, обеспечить развитие инфраструктуры, строительство дорог и мостов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Он уточнил, что без государства сделать все это было бы невозможно, также нужно было обеспечить толчок в развитии ряда областей. Путин добавил, что для этого пришлось пойти на не очень приятные меры.

«Но мы рассчитывали, что это приведет к благоприятным последствиям», — подчеркнул он.

Путин добавил, что правительство и ЦБ РФ оказались правы: «Да, подросла инфляция, значит, сократилось производство и ключевая ставка была повышена».

«Но все это приведет в будущем к благоприятным последствиям», — пояснил президент.

Уже сейчас есть положительная динамика. «То, на что мы рассчитывали, действует», - подчеркнул глава государства.

Теперь инфляция снижается, начали расти доходы.

На 17-ю по счету прямую линию поступило более 1,5 миллиона вопросов. Напомним, рекордсменом по продолжительности стал эфир в 2013 году – тогда прямая линия длилась 4 часа 47 минут. За это время Владимир Путин дал ответ на 80 вопросов. Отметим, что по ряду поступивших к главе государства обращений уже проводятся проверки.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о формате проведения прямой линии в этом году: Владимир Путин постарается максимальное внимание уделить вопросам жителей страны, кроме того, руководители регионов и члены правительства в случае необходимости будут выходить на связь. Для проведения прямой линии традиционно был выбран Гостиный двор.