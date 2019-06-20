Москва, 20 июня. Уровень зарплат согласно майским указам президента России Владимира Путина в среднем по стране выдерживается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом он рассказал перед прямой линией с президентом.

Песков заявил, что уровень зарплат по России выдерживается. По его словам, есть отдельные случаи, когда эти параметры не соблюдаются. Песков подчеркнул, что граждане пишут президенту именно об этих случаях.

В майских указах российского президента Путина содержалась программа развития социальных гарантий, в том числе — указ о повышении заработной платы бюджетников до 100 или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году.

Ранее телеканал «Россия-24» сообщил, что к прямой линии с Путиным поступило более 600 тысяч вопросов. Большая часть обращений пришлась на телефонные звонки. На втором месте оказались вопросы, отправленные через сообщения. Третью строчку заняли обращения через мобильное приложение.

Напомним, прямая линия с президентом РФ пройдет в 17-й раз. Впервые общение с народом в таком формате состоялось в 2001 году. Трансляцию предстоящей прямой линии с президентом будут вести ведущие федеральные телеканалы и радиостанции: Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», ОТР (с сурдопереводом), «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». Федеральное агентство новостей организует текстовую онлайн-трансляцию, оперативно информируя читателей о содержании общения Путина с гражданами России.

Напомним, более 65% россиян одобряют деятельность президента России Владимира Путина на посту главы государства. Деятельность правительства РФ одобряет 41% опрошенных. Работу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобряют 38% респондентов. При этом 47,1% опрошенных не одобряют деятельность правительства РФ и его главы.

Отвечая на вопрос, кому бы вы доверили решение ключевых государственных вопросов, 33,4% опрошенных назвали Владимира Путина, 14,7% назвали министра обороны РФ Сергея Шойгу. На третьем месте глава МИД России Сергей Лавров, которого поддержали 11,7% респондентов.

Кроме того, по данным ВЦИОМ, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,8% опрошенных проголосовали бы за «Единую Россию», КПРФ готовы поддержать 16,5% респондентов, ЛДПР - 11,3%, за «Справедливую Россию» готовы проголосовать 6,6% опрошенных.