Гоген Солнцев сходил в океанариум с пожилой незнакомкой

Москва, 20 июня. Российский шоумен Гоген Солнцев сходил в океанариум с незнакомой дамой бальзаковского возраста. На вид его спутнице примерно столько же лет, сколько и его супруге Екатерине Терешкович.

Бывший участник проекта «Дом-2» Гоген опубликовал фото с незнакомкой в Instagram. Он написал, что пожилую женщину зовут Светлана и они вместе «выбирали рыбку на обед».

Шоумен поздравил своих поклонников с замечательным днем и спросил, какую рыбу они предпочитают.

«Надеюсь, что у вас к столу тоже будет вкуснятина и вы не погрязнете в семейном быте», — написал Гоген Солнцев.

Поклонники шоумена стали спрашивать, кто эта незнакомка. Некоторые полагают, что у Солнцева новая дама сердца. Другие считают, что это его родственница, возможно, тетя.

Ранее Солнцев писал, что в его семье настоящий разлад. Он пожаловался на супругу Екатерину, которая стала употреблять спиртные напитки. Женщина предпочитает элитный алкоголь и, по словам Гогена, уже опустошила все запасы. Звезда отметил, что супруга перестала себя контролировать, и это его сильно расстраивает.

Он также пожалел, что не женился на Алле Пугачевой. Солнцев считает, что со звездой российской сцены у него сложились бы отношения лучше, чем с Терешкович.