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Баскова застукали возвращавшимся с Сейшел в компании Дубцовой

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Баскова застукали возвращавшимся с Сейшел в компании Дубцовой

Москва, 20 июня. Известного певца Николая Баскова заметили в обществе победительницы «Фабрики звезд» Ирины Дубцовой, когда он возвращался в Россию после проведенного на Сейшельских островах отпуска.

По словам Баскова, он отдыхал в тропическом курорте с друзьями, однако потом они решили сделать ему подарок — оплатили отель еще на 11 дней и позволили ему побыть одному.  Как сообщает «Пятый канал», Баскову был предоставлен личный особняк с собственным бассейном, спортзалом и выходом на частный пляж. Стоимость одной ночи в таких апартаментах составляет около 100 тыс. рублей. Таким образом, певец и его друзья заплатили за отдых несколько миллионов рублей.

Когда певец возвращался обратно, выяснилось, что он находится в компании Дубцовой. Девушка выложила в Instagram видео, в котором они вместе с золотым голосом России едут в автобусе, очевидно, добираясь от самолета до аэропорта. Сам Басков впоследствии заявлял, что встретился со своей знакомой совершенно случайно.

Отметим, что обоих звезд связывают дружеские отношения, однако год назад некоторые СМИ сообщали о возможном романе между артистами.

Ирина Дубцова, которая некогда была солисткой группы «Девочки», получила известность после победы в телепроекте «Фабрика звезд». Она выпустила два студийных альбома. В разное время выступала с такими певцами, как Тимати, Сергей Лазарев, Валерия, Алсу и Ани Лорак.

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Автор: Антон Соколов
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