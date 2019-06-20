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Песков рассказал, какие вопросы россияне хотят задать на прямой линии с Путиным

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Песков рассказал, какие вопросы россияне хотят задать на прямой линии с ПутинымМосква, 20 июня. Среди обращений к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным почти нет вопросов об образовании, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

По словам чиновника, еще пару лет назад к прямой линии с Путиным поступало очень много вопросов касательно образования и ЕГЭ.

«В этом году практически нет. То есть (среди) свыше миллиона вопросов они, безусловно, есть, но их мало, их не так много, как было раньше», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

В то же время он отметил, что в этом году много вопросов, которые касаются здравоохранения и уровня доходов.

Песков добавил, что российский президент посмотрел много обращений россиян к прямой линии. По его совам, Путин понимает приоритеты граждан России.

Напомним, прямая линия с президентом РФ начнется в 12.00 по московскому времени 20 июня. Глава государства ответит на ряд вопросов, которые интересуют граждан. 

Федеральное агентство новостей будет вести текстовую трансляцию прямой линии с главой государства. 

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Автор: Данила Копп
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