Нигерия поблагодарила Путина за политику в Африке

Москва, 20 июня. Нигерия благодарна России за помощь и «приверженность идеям развития Африканского континента». Об этом в ходе экономической конференции «Россия — Африка» заявил постоянный секретарь правительства по политическим и экономическим вопросам Нигерии Габриэль Адуда, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Конференция проходит в рамках ежегодного собрания Афрэксимбанка.

По словам Адуды, Россия сыграла важную роль в поддержке независимости стран Африки в конце эпохи колониализма.

«От имени Нигерии я бы хотел поприветствовать отношение России к нашей стране и другим странам Африки. Мы благодарим правительство РФ за предоставленную возможность провести собрания акционеров Афрэксимбанка», — сказал Габриэль Адуда.

Как отметил представитель Нигерии, собрания акционеров банка проводятся в двух странах: России и Китае. Именно помощь России обеспечила возможность развиваться странам Африки.

«Правительство Нигерии плотно и продуктивно работало с правительством СССР, — напомнил нигерийский чиновник. — Благодарю власти России и президента Владимира Путина за дружбу и приверженность идеям развития Африканского континента».

Россия продолжает поддерживать усилия по усилению экономики стран Африки, добавил Адуда. В то же время, отметил он, политика протекционизма, которую исповедуют страны Запада, сильно мешает международному экономическому партнерству.

«Развитие российско-африканской торговли и взаимных инвестиций является частью глобальной экономики. Африка будет раскрывать потенциал иностранных инвестиций», — пообещал постоянный секретарь правительства Нигерии по политическим и экономическим вопросам Габриэль Адуда.

Ранее стало известно, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев примет участие в экономической конференции «Россия — Африка» 21 июня.