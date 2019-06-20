Сирия, 19 июня. Взрыв на севере Алеппо убил мирного жителя, продолжаются бои САА с боевиками на северо-западе Хамы в районе поселка Тель-Маллах, самолеты международной коалиции патрулируют воздушное пространство на востоке Дейр-зз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: совместно с ВКС РФ нанесли удары по расположениям радикалов в районе Хамы и Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с джихадистами в северо-западных районах Хамы.

«Джейш аль-Изза»: заявляет, что в ходе наступления у Тель-Маллаха на севере Хамы ее боевиками был уничтожен танк и убиты несколько военнослужащих САА.

Международная коалиция: патрулирует воздушное пространство на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Информационный портал SANA сообщил, что в пригородных районах столицы провинции Алеппо идут работы по разминированию. До 14.00 саперы инженерных подразделений зачистят районы от оставленных радикалами боеприпасов и мин-ловушек уничтожат их на полигоне за городской чертой.

На севере провинции в городе Африн, занятом протурецкими боевиками, взорвался автомобиль. Транспортное средство принадлежало мирному жителю, как уточняет новостной портал Step News Agency. В результате взрыва скончался один человек. Пока ведется расследование теракта, ни одна из группировок не взяла на себя ответственность.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местные жители города Шхиль отмечают интенсивные разведывательные рейды военных самолетов международной коалиции в воздушном пространстве над регионом. Новостное агентство Deir Ezzor 24 сообщил о новой высадке сил международной коалиции. Причина, по которой американцы направили в зоны курдского контроля больше вертолетов и с какой целью ими проводится воздушная разведка, пока не названы.

Новостной канал Halab Today TV сообщил о гибели четырех жителей в городе Аш-Шаафа на востоке провинции в результате разрыва мины. Место взрыва оцеплено военной полицией, в настоящий момент ведется расследование инцидента.

Провинция Идлиб

Совместные вылеты военно-воздушных сил Сирии и ВКС РФ на юге провинции Идлиб продолжились. Утром с самолетов были нанесены точечные удары по расположениям и укрепрайонам боевиков в окрестностях города Хабит и Маарет-Хурма, о чем сообщил Twitter-канал Step News Agency.

Провинция Хама

После авиаударов ВВС Сирии, которые были нанесены по укреплениям джихадистов на северо-западе Хамы, сирийская армия развернула наступление. Снова продолжаются боестолкновения у поселения Тель-Маллах.

Подконтрольные боевикам «Джейш аль-Изза» каналы разместили заявление группировки о том, что сирийская армия потеряла несколько солдат на фронте у города Кафр Худ и танк в ходе наступления на позиции боевиков в районе Тель-Маллаха и Аль-Джабина, о чем сообщил оппозиционный новостной канал Halab Today TV. Пока что данное заявление нуждается в проверке. «Фронт национального освобождения» в свою очередь заявляет, что им был разбит отряд сирийской армии в горных районах на северо-западе провинции.

ВВС Сирии наносят точечные удары по расположениям джихадистов в районах городов Аль-Латамина, Кафр-Зета, Закят и Аль-Арбаин, о чем сообщает местный источник новостей в сети Twitter jisrtv.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)