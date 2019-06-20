Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в России

Москва, 20 июня. Президент РФ Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с вывозом мусора в нескольких регионах РФ.

Фотографии свалок прислали жители ряда областей.

«То, что вы показали — это безобразие», — возмутился глава государства.

Путин также напомнил, что жалобы жителей Балашихи стали толчком к активному решению проблемы утилизации мусора в России.

«Мы генерируем ежегодно 70 млн тонн отходов, но в промышленном смысле отходами никто не занимается. И это большая проблема. Плюс еще проблема в том, что в целом общество превратилось в общество потребления. В Тихом океане целые острова из пластика. Для нас это огромная проблема», — подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что были повышены тарифы на сбор мусора. По его словам, отчасти это неизбежно, чтобы начать работу.

«Результаты люди должны чувствовать результаты уже сейчас», — подчеркнул он.

Видеоблогер Катя Адушкина спросила президента РФ о проблеме раздельного сбора в России. По ее словам, точки в стране появляются, но по сути «его все равно сваливают в одну кучу».

Напомним, на 17-ю по счету прямую линию поступило более 1,5 миллиона вопросов. Отметим, что по ряду поступивших к главе государства обращений уже проводятся проверки.

В этом году президент постарается максимально внимание уделить вопросам жителей страны, кроме того, руководители регионов и члены правительства в случае необходимости будут выходить на связь. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.