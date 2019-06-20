Путин ответил, когда появятся первые результаты нацпроектов

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что результаты от реализации национальных проектов должны наблюдаться в стране уже сейчас.

Путина спросили, когда появятся первые результаты реализации национальных проектов. В ответ президент напомнил, как в СССР гражданам обещали результаты, которых они не дождались.

«Это не тот случай, когда говорили: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». И что такое «нынешнее поколение» — никому не было понятно. Потом объявили, что вместо коммунизма в Москве провели Олимпиаду 1980 года, — заметил российский лидер. — Результаты должны чувствоваться уже сейчас, в этом году».

Президент признал, что в стране есть проблемы, но наблюдаются и положительные тенденции. Он подчеркнул, что средства вкладываются в самые важные направления для жизни граждан страны, в частности науку, образование и многое другое. Путин уточнил, что ресурсы направлены в нужном направлении, чтобы добиться результатов.

«[Добиться] прорыва», — уточнил цель президент.

Прямая линия с Путиным началась в 12.00 по московскому времени. Вопросы российскому лидеру можно оставлять через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», на сайте moskva-putinu.ru, по телефону — с помощью SMS, MMS или звонка. Во время прямого эфира вопросы также можно задавать через приложения «Москва — Путину» и «ОК Live».

На 17-ю по счету прямую линию поступило более 1,5 миллиона вопросов. По некоторым из них уже проводятся проверки.