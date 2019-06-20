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Путин рассказал о повышении МРОТ в России

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Путин рассказал о повышении МРОТ в России

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии напомнил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в стране.

Президент России подчеркнул, что человек не может получать заработную плату меньше МРОТ. Каждый случай, когда заработная плана ниже этого уровня — предмет для разбирательства. 

«В каждом конкретном случае [выплаты зарплаты ниже уровня МРОТ] надо разбираться», — уточнил глава государства.

Путин рассказал о повышении МРОТ в России

Президент напомнил, что МРОТ был повышен в России до прожиточного минимума.

«Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет​​​, — констатировал президент. — Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться».

Темпы роста реальной зарплаты в России на май этого года составили 2,8%. Повышение зарплаты с начала 2029 года коснулось 44 миллионов человек. 

Прямая линия с Путиным началась в 12.00 по московскому времени. Вопросы российскому лидеру можно оставлять через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», на сайте moskva-putinu.ru, по телефону — с помощью SMS, MMS или звонка. Во время прямого эфира вопросы также можно задавать через приложения «Москва — Путину» и «ОК Live».

 На 17-ю по счету прямую линию поступило более 1,5 миллиона вопросов. По ряду поступивших к Путину обращений уже проводятся проверки.

ФАН ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Путиным.

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Автор: Катерина Иванова
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