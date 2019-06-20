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Пушков отреагировал на смерть избитого в начале мая украинского журналиста

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Пушков отреагировал на смерть избитого в начале мая украинского журналиста

Москва, 20 июня. Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал смерть украинского журналиста Вадима Комарова, который стал жертвой нападения неизвестных в Черкассах.

Украинский журналист скончался в четверг ночью, не приходя в сознание. Как сообщил глава Национального Союза журналистов Украины Сергей Томиленко, на Комарова напали в начале мая и с того момента он находился в состоянии комы. По его словам, единственная причина убийства журналиста — его профессиональная деятельность. Союз журналистов Украины требует провести специальные слушания о физической безопасности представителей СМИ.

Пушков, комментируя сообщения о смерти Комарова, напомнил, что на Украине до сих пор не раскрыты дела об убийстве украинских журналистов Олеси Бузины и Павла Шеремета.

«Привычная поступь украинской «демократии», — написал Пушков на странице в Twitter.

Отметим, нападения на журналистов на Украине не редкость. По данным НСЖУ, за прошлый год на журналистов было совершено более 70 нападений.

Павел Шеремета погиб в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года. Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года.

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Автор: Данила Копп
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