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Россия

Минобороны РФ заявило, что полет Ту-95МС над Японским морем не нарушал никаких правил

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Минобороны РФ заявило, что полет Ту-95МС над Японским морем не нарушал никаких правил

Москва, 20 июня. Полет двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Японского, Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей не нарушал никаких международных правил. Об этом в четверг заявило министерство обороны России.

«Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что полет был плановый, а на отдельных этапах российские самолеты сопровождали истребители ВВС Японии F-2 и F-15.

Отметим, что это уже не первый плановый полет бомбардировщиков ВКС РФ за последнее время. В конце мая Ту-95МС появились над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также над западным побережьем Аляски. Для обеспечения безопасности их сопровождали истребители МиГ-31, которые поднялись с расположенного на Камчатке аэродрома «Елизово».

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Автор: Антон Соколов
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