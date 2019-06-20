Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы жителей страны. 17-я по счету прямая линия с главой государства проходит в Гостином дворе. Уже по традиции на прямую линию поступило больше миллиона вопросов, при этом задать их Путину можно даже сейчас, через сайты, по телефону, SMS и социальные сети.

Саму прямую линию можно посмотреть здесь.

О чем спросят жители России в этом году, рассказываем в режиме реального времени:

13.23 Президент о потерях Запада от антироссийских санкций: суммы достигают десятков миллиардов долларов.

13.20 Вопрос о западных санкциях. Если Россия «со всеми помирится», что это даст экономике?

«Мы ни с кем не ссорились», — отметил президент.

13.20 Путин о росте детских пособий: Что касается 50 рублей, действительно, такая выплата есть. Это не бюджетное пособие, эти деньги платит работодатель.

Но решение этой проблемы уже есть. Семьям, где есть дети от полутора до трех лет, будут выплачивать пособие в размере прожиточного минимума ребенка. Не решен только один вопрос - какой доход будет в этих семьях: полтора или два прожиточных минимума на человека.

13.16 Путин: материнский капитал в России чаще всего используется для улучшения жилищных условий. Что касается ипотеки в 6%: мера действует до 2022 года, и затем на весь срок действия кредита. Президент отметил, что откладывать рождение ребенка не стоит.

13.11 По словам Владимира Путина, россиянам довольно трудно решать проблемы с ипотекой и банками, последние не хотят пересчитывать уже выданную ипотеку. Дело в том, что Минфин не сумел выдать достаточных ресурсов для компенсации средств финансовым организациям. Тем не менее, президент намерен обсудить эту проблему с членами правительства.

13.09 Вопрос об ипотеке для многодетных: можно ли расширить льготную программу на рынок вторичного жилья?

13.07 Президент рассказал, что в России работает программа переработки мусора. Средства привлекаются из федерального бюджета и частично из бизнеса.

13.04 По мнению Путина, проблемы с мусором заключаются в том, что в России ранее не думали о переработке твердых бытовых отходов, а мусор на полигонах скапливался десятилетиями со времен СССР. При этом, несмотря на падение уровня доходов, российское общество можно назвать обществом потребления. Отсюда и большое количество мусора.

Президент заявил, что проблема мусора должна решаться уже сейчас, чтобы результаты появились как можно скорее. Соответствующая тема в настоящее время активно обсуждается с губернаторами. Путин обещал разобраться со всеми обращениями граждан.

13.00 Вопрос о мусорной реформе

12.58 По словам Путина, первые результаты этой деятельности должны проявиться уже в 2019 году. Деньги вкладываются во все необходимые и прорывные сферы.

12.56 Глава государства ответил, что для начала необходимо понять, что является главным для обеспечения прорывного развития страны. По его словам, в настоящее время необходимо изменить структуру экономики, сделать ее высокотехнологичной.

В идеале, это должно позволить подтолкнуть производительность труда.

12.55 Жители Москвы спрашивают о конкретных результатах. Их интересует, выполнимы ли поставленные задачи?

12.54 Вопрос про национальные проекты.

12.50 Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что каждый год в стране строят до 500 фельдшерских пунктов. При этом амбулаторно-поликлинические учреждения в ряде регионов России также представлены хорошо, и работа в этом направлении продолжается.

Министр отметила, что объем обеспечения льготных лекарств из федбюджета увеличился.

12.47 Глава государства заявил о важности обеспечения россиян жизненно важными лекарствами. Так, по словам Путина, власти обеспечивают людей медикаментами из двух источников: федерального и регионального.

Федеральные средства полностью перечислены в регионы, тем не менее, в некоторых субъектах страны система не налажена: аукционы проводятся не вовремя, склады завалены лекарствами, а до потребителя они не доходят, так как не налажен обмен информацией.

Президент потребовал исправить работу этих процессов.

12.42 Путин: Планируется строительство 390 медицинских пунктов и капитальный ремонт 1200. Кроме того, планируется запуск 1200 мобильных медицинских бригад.

12.40 Владимир Путин заявил, что, несмотря на существующие в здравоохранении проблемы, отрасль продолжает развиваться.

Самые главные проблемы, которые необходимо решать: доступность здравоохранения, дефицит специалистов, обеспечение лекарствами.

12.39 Следующий вопрос коснулся фельдшерско-акушерского пункта. Журналист отметил, что его наличие — это уже прогресс, хотя квалифицированных кадров все равно мало, так как молодые специалисты не едут в регионы. По словам одного из врачей, молодежь не едет из-за отсутствия благоустроенного жилья. По этой причине в фельдшерском пункте работают только два человека.

12.37 Жители Пскова пожаловались на невозможность записаться к онкологу. В регистратуре также утверждают, что проблем с записью нет. Журналист подчеркнул, что сотрудники их редакции накануне посетили больницу без камер и лично видели огромную очередь.

12.35 Сотрудники поликлиники заверяют, что очередей на самом деле нет. Врачи утверждают, что записаться на прием можно прямо в день обращения.

12.31 Молодая мать из Рославля пожаловалась президенту, что, вне зависимости от того, есть ли запись к врачу, в детских поликлиниках все еще остаются большие очереди. При этом профильных специалистов не хватает, а потому ребенок не может пройти обследование.

12.29 Вопросы о здравоохранении. Прямая линия соединяет сразу три региона: Челябинскую, Псковскую и Смоленскую области.

12.27 Путин: Все уровни власти старались выполнить указы 2012 года. Результаты по этому направлению есть.

МРОТ повышен до прожиточного минимума. Кроме того, были проиндексированы зарплаты военнослужащих.

12.24 Поступает много сообщений о падении уровня доходов. Путин подчеркнул, что из-за ситуации на энергетическом рынке произошел «малоприятный элемент» в экономике и соцсфере.

«Несколько лет назад мы столкнулись с несколькими шоками. Это даже не санкции, а ситуация на рынке в отношении наших традиционных товаров — нефть, газ, металлы, химические удобрения, химия вообще. Потому реальные доходы граждан сокращались несколько лет. Самый большой спад произошел в 2016 году», — отметил он.

Однако доходы россиян постепенно растут.

12.20 Президент требует проверки обращения о зарплатах в десять тысяч рублей. Так, по мнению Путина, человек не может получать меньше МРОТ. Глава государства заявил о необходимости разобраться с каждым отдельным случаем.

Что касается МЧС, Владимир Путин сообщил, что у гражданского персонала ведомства низкие зарплаты. Тем не менее, ведомство получило несколько траншей, каждый более четырех миллиардов рублей. Это, в свою очередь, повысит зарплаты сотрудников до 32 тысяч.

12.16 Первый вопрос: Станислав Тукачикас из Калининградской области: «Когда поднимут зарплату?»

12.16 Нацпроекты — то, вокруг чего строится наша работа. Мы организовали работу в рамках нацпроектов. Конечная цель — поставить экономику на новые рельсы, повысить производительность труда, поднять уровень жизни с расчетом на длительную перспективу.

12.15 Президент рассказал, что ознакомился с частью обращений. Больше всего россиян волнует социальная сфера и уровень жизни.

12.08 Прямая линия началась. Президент занял место у микрофона. Поступило уже более полутора миллиона обращений. Телефонный звонок является самой популярной формой обращения. Почти 400 смс и ммс. В этом году активно пользуются приложением «Москва Путину». Можно совершить видео звонок.