Военные игрища НАТО у границ России оборачиваются жертвами и потерями

Учения стран НАТО у западных рубежей России продолжают множить потери среди участников.

Чем же оборачиваются для Запада военные игрища на восточноевропейских полигонах? Федеральное агентство новостей предлагает ознакомиться с краткой летописью случившихся там происшествий, ограниченной всего лишь парой июньских дней.

Непрерывная череда учений

Накануне Великой Отечественной войны в СССР была весьма популярна бравурная песня «Если завтра война», в которой имелось такое четверостишие:

На земле, в небесах и на море

Наш напев и могуч, и суров:

Если завтра война,

Если завтра в поход...

Военные стран Запада сейчас тоже всячески стараются демонстрировать, что их «напев и могуч, и суров». Baltops, Swift Response, Tobruq Legacy, Saber Guardian, Dragon — эти маневры и учения вооруженных сил стран НАТО идут в 2019 году непрерывной чередой возле западных границ Российской Федерации. Альянс задействует в них десятки тысяч военнослужащих, сотни единиц наземной боевой техники, более 40 кораблей и около 80 самолетов/вертолетов.

Все это происходит на фоне продолжающейся конфронтации между Россией и НАТО, что не может не вызывать понятного беспокойства в Москве. Впрочем, наращивание государствами альянса военного присутствия у рубежей РФ, сопровождаемое увеличением числа маневров и учений в Румынии, Болгарии, Польше и на территории Прибалтики, создает проблемы и самим натовским участникам «силового сдерживания России».

На земле

Июнь в Западно-Поморском воеводстве Польши выдался в буквальном смысле слова жарким — солнце иссушило траву и листву на деревьях. Это заметно повысило вероятность пожаров, о чем гражданская администрация честно предупредила участников масштабных военных учений НАТО Dragon-2019. Однако те на предложение «вы там поосторожнее» махнули рукой и, грозно клацая траками бронетехники, убыли на полигон, расположенный между населенными пунктами Дравско-Поморске, Добжаны и Мирославец.

С рассветом 17 июня полигон содрогнулся от первых артиллерийских залпов. Однако вскоре артиллеристам стрельбу пришлось прекратить, а кое-где — даже отступить со своих позиций.

Причиной ретирады стал внезапно возникший крупный пожар. Никто же не ожидал такого.

Огонь быстро охватил почти 100 гектаров лугов и лесов полигона. Поляки оперативно подтянули к месту ЧП порядка 30 пожарных бригад из Государственной пожарной службы и Добровольной пожарной охраны, но их сил оказалось недостаточно — пламя продолжало наступать.

Когда создалась угроза распространения пожара за пределы полигона, военным пришлось полностью приостановить учения и тоже включиться в борьбу с огнем. К вечеру операция по «сдерживанию России» окончательно оказалась переформатирована в сдерживание пожара.

К счастью, на Дравско-Поморском полигоне обошлось без жертв, чего не скажешь о другом ЧП, произошедшем тогда же, 17 июня, но уже в Болгарии.

Все началось с того, что шестерка американских военно-транспортных самолетов Lockheed C-130 Hercules поднялась с крупнейшей базы ВВС США на территории ФРГ «Рамштайн». К вечеру самолеты оказались над Болгарией. В 22.00 они достигли зоны выброски десанта на полигон, расположенный неподалеку от села Чешнегирово. В уже темнеющем небе один за другим стали раскрываться парашюты. Однако затем «что-то пошло не так», и выброску десанта пришлось немедленно прекратить.

Утром канадское военное командование было вынуждено сообщить: капрал Патрик Лабри из 2-го полка Королевской канадской конной артиллерии, входящего в 4-ю канадской дивизию, погиб из-за того, что у него не раскрылся парашют. Кроме Лабри во время десантирования пострадали еще трое канадских военнослужащих, которых срочно доставили в стационар.

Расследованием обстоятельств гибели соотечественника занялась канадская военная полиция.

«Я глубоко опечален потерей капрала Патрика Лабри. Его смерть — не только болезненная потеря для его семьи и друзей, но мы чувствуем эту потерю во всей канадской армии и во всем военном сообществе», — констатировал командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Жан-Марк Лантье.

В небесах

Впрочем, пожаром на Дравско-Поморском полигоне и трагедией во время выброски парашютистов под Чешнегирово перечень нештатных ситуаций для НАТО 17 июня не закончился.

Вылетевшей с расположенной в Северной Дакоте авиабазы «Майнот» четверке американских стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, очевидно, была поставлена задача отработать взаимодействие с размещенными в Европе командными структурами НАТО и, попутно, «прощупать» подступы к российской границе.

Направлявшиеся на восток четыре самолета разделилась на пары. Одна зашла со стороны Балтики, вторая — со стороны Черного моря. Однако американские «бомберы» были вовремя обнаружены. Для перехвата самолетов ВВС США в воздух поднялись российские истребители Су-27 из состава дежурных сил ПВО.

Позже Минобороны России лаконично сообщило, что «нарушений государственной границы РФ зафиксировано не было» и «полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства».

Словом, три бомбардировщика российские «двадцать седьмые» успешно перехватили и сопровождали до тех пор, пока незваные гости не отвернули на запад. Что касается четвертого «пятьдесят второго», то его перехватить российским истребителям так и не удалось.

Нет, не потому, что Boeing B-52H Stratofortress вдруг превратился в невидимку. Все оказалось куда банальнее — над Балканами у бомбардировщика с позывным HODOR51 отказал один из восьми двигателей. Решив не рисковать, американцы развернулись на северо-восток и направились в сторону Великобритании.

При подлете к расположенной в графстве Суффолк авиабазе Милденхолл, машине пришлось долго нарезать в небе круги, вырабатывая топливо. Причем есть все основания полагать, что в этот момент у B-52H «обрезало» еще один двигатель. Несмотря на это, экипажу удалось успешно посадить машину, хотя аварийные службы в Милденхолле, конечно, были «поставлены на уши»…

И на море

В угоду тексту песни мы упомянем происшествие на водах в последнюю очередь, хотя по хронологии оно оказалось как раз первым.

16 июня польский десантный корабль ORP Gniezno из состава 8-й флотилии береговой обороны в рамках учений НАТО Baltops-2019 отрабатывал высадку личного состава и техники на необорудованное побережье в терводах Литвы.

Все шло замечательно до тех пор, пока на глазах сотен отдыхающих, усеявших пляж, 1665-тонный «десантник» не пропорол себе днище о «подводное препятствие». Проще говоря — о камень. Каким образом поляки умудрились у исследованного вдоль и поперек литовского берега этот камень не заметить, непонятно.

Повреждения оказались довольно серьезными. Благодаря двойному днищу критических затоплений удалось избежать. Но когда представитель 8-й флотилии Гжегож Левандовский зачитывал корреспондентам успокаивающий пресс-релиз, многие отметили, что пан с трудом скрывал волнение.

ORP Gniezno пришлось прервать участие в учениях и направиться в базу. Как говорится, finita la comedia.

Понятная тенденция

Подведем итог. Конечно, на фоне массы задействованных в натовских учениях войск пожар на полигоне, разбившийся парашютист, аварийная посадка бомбардировщика и поврежденный десантный корабль — это, вроде бы, немного. Но напомним, что перечисленные ЧП случились всего за пару дней.

Добавим еще сутки — и узнаем, что на складах литовского артиллерийского батальона имени бригадного генерала Мотеюса Печюлениса обнаружился вопиющий недостаток боеприпасов. То есть последние по документам были, но во время проверки внезапно куда-то сплыли, чем поставили в тупик как самих артиллеристов, так и местную военную полицию.

Плюс еще сутки — и… Впрочем, стоп. Думается, тенденция понятна. Безоглядная погоня за масштабностью учений закономерно приводит наших западных «партнеров» к частичной утрате контроля над ходом ими же инициированных мероприятий. Как результат — условные боевые действия для НАТО оборачиваются совсем не условными потерями.