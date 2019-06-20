Стартовала прямая линия с Путиным

Москва, 20 июня. Стартовала прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер ответит на вопросы граждан в прямом эфире.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» транслируется в 17-й раз. В этом году было получено более миллиона обращений от граждан. Президент РФ в течение нескольких дней готовился к прямой линии.

Во время трансляции задать вопрос Путину можно по телефону, либо с помощью SMS-сообщения. Также к главе государства смогут обратиться гости в студии и представители регионов, с которыми президент выйдет на связь в прямом эфире. Вопросы будут приниматься вплоть до завершения передачи. Напомним, с территории России все звонки бесплатные. Все SMS и MMS-сообщения для абонентов российских операторов связи также бесплатны.

Трансляцию прямой линии с Путиным ведут Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». Федеральное агентство новостей организовало текстовую трансляцию события. Продолжительность прямой линии не ограничена по времени. Передача будет длиться, пока есть необходимость.