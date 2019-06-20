Путин рассказал, какие вопросы больше всего волнуют россиян

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что вопросы уровня жизни, доходов и здравоохранения больше всего волнуют россиян.

Журналисты поинтересовались, что, по мнению президента, больше всего волнует жителей России, о чем чаще всего его спрашивали россияне в своих обращениях перед прямой линией.

В ответ президент отметил, что, руководя страной, он, конечно же, и так знает самые острые проблемы в стране.

«Но при подготовке к прямой линии становится более очевидно, какие вещи являются наиболее важными. [Это] уровень жизни, доходов, здравоохранение, работа с отходами, ЖКХ», — перечислил глава государства

Путин подчеркнул, что эти проблемы должны решить национальные проекты.

Прямая линия с президентом России началась в 12.00 по московскому времени. Вопросы главе государства можно оставлять через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», на сайте moskva-putinu.ru, по телефону — через SMS, MMS или с помощью звонка. Во время прямого эфира вопросы также можно задавать через приложения «Москва — Путину» и «ОК Live».

На 17-ю по счету прямую линию поступило более 1,5 миллиона вопросов. По ряду поступивших к главе государства обращений уже проводятся проверки.