Жители сирийской Эс-Сувейды отмечают четвертую годовщину победы гарнизона Таала

Дамаск, 21 июня. Жители Эс-Сувейды, а также руководители и члены военных формирований из западных окрестностей провинции отмечают четвертую годовщину победы гарнизона аэропорта Таала над терроризмом, которая была бы невозможна без поддержки народа. Более 20 человек, среди которых было много гражданских, поддержали армию в ее борьбе с незаконными вооруженными группировками.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Во время торжественной церемонии участники и гости мероприятия возложили венки к памятнику мучеников в Таала, а официальные лица, военные выступили с речью.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что в этот день четыре года назад солдаты сирийской правительственной армии самоотверженно отстояли город Таала от атак «Южного фронта» боевиков так называемой Сирийской свободной армии. Не имея возможности проникнуть на передовые позиции сирийских вооруженных сил с западного периметра аэропорта, боевики отошли в сторону города Аль-Карак, чтобы перегруппироваться и начать дневное наступление с целью захватить оборонительные барьеры, которые окружают авиабазу Таала.

К счастью, прежде чем боевики смогли перегруппироваться, из города Эс-Сувейда прибыло почти два десятка автомобилей, заполненных солдатами Сил национальной обороны Сирии (NDF) и ополчением друзов "Джейш аль-Муавахиддин", чтобы укрепить позиции своих товарищей на военной авиабазе Таала.