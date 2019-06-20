Премьер-министр Малайзии назвал антироссийским расследование крушения МН17

Куала-Лумпур, 20 июня. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство в связи с результатами работы Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса МН17 в Донбассе в июле 2014 года. Он назвал расследование политизированным и антироссийским, сообщает издание Malay Mail.

«Мы очень недовольны. С самого начала это расследование было политизированным и проводилось с целью найти способы обвинить Россию в противоправных действиях», — заявил премьер-министр.

Мохамад обратил внимание на тот факт, что следователи объявили Россию виновной в крушении Boeing 777 еще до изучения материалов дела.

«Нам нужно доказательство вины России в случившемся. Но пока что нет никаких доказательств, а только слухи», — подчеркнул премьер-министр Малайзии.

Напомним, крушение рейса МН17 в Донбассе произошло 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате крушения погибли 298 человек, находившихся на борту Boeing 777. Украина обвинила в случившемся ополченцев Донбасса, но те заявили, что не располагают вооружениями, позволяющими сбить самолет на такой высоте.

Позднее была сформирована Совместная следственная группа под руководством Нидерландов. В мае 2018 года ССГ представила доклад, согласно которому рейс МН17 был якобы сбит выпущенной из ЗРК «Бук» ракетой, находящейся на вооружении 53-й зенитно-ракетной бригады РФ.

В среду 19 июня следственная группа назвала имена подозреваемых по данному делу, сообщает «ПолитЭксперт». Среди них оказались трое россиян и один украинец. При этом ССГ не предоставила никаких доказательств в подтверждение своих обвинений.

Отметим, что Минобороны РФ представило рассекреченные документы и записи переговоров офицеров СБУ, которые указывали на причастность Украины к трагедии с МН17. Согласно данной информации, ракета, которой сбили Boeing 777, была изготовлена в 1986 году и поступила в 223-ю зенитно-ракетную бригаду, располагавшуюся на западе УССР. После распада Советского Союза эта бригада присоединилась к ВСУ вместе с вооружением и боеприпасами. После этого ракета не возвращалась на территорию России.

Минобороны направило результаты собственного расследования в Нидерланды. Там подтвердили получение информации, однако впоследствии так и не использовали эти данные.

19 июня стало известно, что суд над обвиняемыми по делу о крушении МН17 начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года. При этом разбирательство состоится, даже если подозреваемые не будут присутствовать на заседании.

Ранее депутат народного совета ДНР Олег Онопко назвал обвинения следственной группы по MH17 актом информационной войны против России и Донбасса. Выдвинутое ССГ обвинение он считает очередным проявление антироссийской политики.