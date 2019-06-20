Москва, 20 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснили главе Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Европу, что будут сотрудничать с Москвой, ни о какой санкционной блокаде России речь не идет, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом она написал в своем аккаунте в Twitter.

В Киеве назвали визит Зеленского в Европу провальным: и Макрон, и Меркель объяснили ему, что будут сотрудничать с Москвой, ни о какой санкционной блокаде России речь не идёт. Президенту Украины лучше думать о том, как перейти к переговорам с Москвой, чем рассчитывать на Запад. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 20, 2019

Пушков напомнил, что в Киеве назвали визит Зеленского в Европу неудачным. Пушков дал совет Зеленскому после «провального» визита в Европу.

«Президенту Украины лучше думать о том, как перейти к переговорам с Москвой, чем рассчитывать на Запад», — подчеркнул он.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России. По словам канцлера, ограничения могут быть сняты только в случае прогресса в реализации «Минска».

При этом Зеленский призвал ужесточить санкции против России. Президент Украины назвал ограничения единственным средством давления на Россию, забыв, правда, что Москва никогда не являлась и не является стороной конфликта на территории украинского государства.

С 2014 года Украина расторгла целый ряд договоров о сотрудничестве с Россией, запретила поставки российских товаров и любое взаимодействие украинских промышленников со своими коллегами из РФ, а также ввела санкции против Москвы. Кроме того, Киев подписал соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, что создало для российского бизнеса угрозу в связи с возможностью реэкспорта европейских товаров с территории Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Киев верит в минские договоренности и надеется, что с их помощью будет урегулирован конфликт на востоке страны. При этом украинский президент добавил, что руководство Украины будет принимать во внимание любую возможность вести переговоры, в том числе в нормандском и в «каком-либо другом» формате.

Тем не менее Зеленский отказался пойти на прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками в соответствии с минскими договоренностями. Кроме того, Зеленский призвал ужесточить санкции против России.