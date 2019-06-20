Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение на военную базу в Нигерии

Абуджа, 20 июня. Террористы запрещенной в России организации ИГИЛ1 взяли на себя ответственность за нападение на нигерийскую военную базу в штате Борно.

Террористы утверждают, что убили 12 солдат нигерийской армии, сообщает агентство Reuters.

В последнее время боевики запрещенных организаций наращивают свою активность в Африке. Будучи изгнанными из Сирии, они пытаются возродить «халифат» на Черном континенте. Так, в СМИ все чаще появляются сообщения о переброске орудовавших в Сирии террористов в ливийскую Мисурату.

Примечательно, что если в Сирии «ан-Нусра» (также запрещена в РФ) и ИГ1 в последние годы конфликта конкурировали за земли, то в Ливии они наоборот стали практически «сообщающимися сосудами» и обслуживают одного и того же хозяина.

Недавно в Мисурате были схвачены 11 игиловцев, которые преспокойно находились в зоне контроля ПНС, поддерживаемых западными странами.

В пользу того, что Ливия превращается в столицу международного терроризма свидетельствует и эмиграция туда из Сирии одиозного главаря ИГ Абу Бакра Аль-Багдади. Однако самая главная опасность состоит в том, что если в Сирии распространению радикального исламизма с самого начала пытались препятствовать правительственные силы и их многочисленные союзники, то в Ливии ИГ и другие группировки почти не встречают сопротивления.

1 Организация запрещена на территории РФ.