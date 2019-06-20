Красиво жить не запретишь: Навальный вывел 3,5 млн рублей с биткоин-кошелька на отпуск в Римини с семьей

Блогер Алексей Навальный получил на свой криптовалютный кошелек шесть биткоинов и тут же вывел их, чтобы было на что гулять в отпуске в итальянском Римини, как он делал это уже не раз, пишут источники в Telegram.

Данные по транзакциям кошелька «ФБК», который приводит канал «Фонд бабла с коррупцией», подтверждают эту информацию.

Автор замечает, что Навальный отдыхает с женой и сыном в Римини, пока пятеро его соратников ждут решения суда после митинга 12 июня.

Навальный очень любит Италию и не так давно уже был в этой прекрасной стране, посетив курортный город Сорренто, ФАН посвятил этой поездке свое расследование. Блогер запомнился местным жителям как сорящий деньгами русский сеньор, живущий на одной из самых дорогих вилл и отдыхающий в изысканных заведениях. Поездка также была оплачена биткоинами, которые закинули на кошелек таинственные спонсоры так называемого ФБК.

Во время отдыха Навального в Италии на его биткоин-кошелек перевели почти 3,5 миллиона рублей: https://t.co/0H5wSlqrDX



Поездки за границу за счет пожертвований становится доброй традицией.



P.S. Передаем привет соратникам Навального, которые ожидают решение суда???? pic.twitter.com/KopkiW8N4m — Актуальная Политика (@Current_policy) 20 июня 2019 г.

Как подсчитали подписчики, Навальный отдыхает примерно 11 раз за год, в то время как рядовые сторонники блогера, отправляющие пожертвования на фейковые «расследования», работают, учатся или сидят в полицейских участках после задержания на несогласованных акциях. Самого Навального их проблемы волнуют несильно — главное, чтобы шли донаты. При этом было установлено, что крупные переводы на биткоин-кошелек осуществляются до и сразу после публикации очередного «расследования».