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Красиво жить не запретишь: Навальный вывел 3,5 млн рублей с биткоин-кошелька на отпуск в Римини с семьей

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Красиво жить не запретишь: Навальный вывел 3,5 млн рублей с биткоин-кошелька на отпуск в Римини с семьей

Блогер Алексей Навальный получил на свой криптовалютный кошелек шесть биткоинов и тут же вывел их, чтобы было на что гулять в отпуске в итальянском Римини, как он делал это уже не раз, пишут источники в Telegram.

Красиво жить не запретишь: Навальный вывел 3,5 млн рублей с биткоин-кошелька на отпуск в Римини с семьей

Данные по транзакциям кошелька «ФБК», который приводит канал «Фонд бабла с коррупцией»,  подтверждают эту информацию.

Красиво жить не запретишь: Навальный вывел 3,5 млн рублей с биткоин-кошелька на отпуск в Римини с семьей

Автор замечает, что Навальный отдыхает с женой и сыном в Римини, пока пятеро его соратников ждут решения суда после митинга 12 июня.

Навальный очень любит Италию и не так давно уже был в этой прекрасной стране, посетив курортный город Сорренто, ФАН посвятил этой поездке свое расследование. Блогер запомнился местным жителям как сорящий деньгами русский сеньор, живущий на одной из самых дорогих вилл и отдыхающий в изысканных заведениях. Поездка также была оплачена биткоинами, которые закинули на кошелек таинственные спонсоры так называемого ФБК.

Как подсчитали подписчики, Навальный отдыхает примерно 11 раз за год, в то время как рядовые сторонники блогера, отправляющие пожертвования на фейковые «расследования», работают, учатся или сидят в полицейских участках после задержания на несогласованных акциях. Самого Навального их проблемы волнуют несильно — главное, чтобы шли донаты. При этом было установлено, что крупные переводы на биткоин-кошелек осуществляются до и сразу после публикации очередного «расследования».

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Автор: Сергей Петров
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