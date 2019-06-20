Продюсеры Бузовой подали в суд на петербургского депутата

Санкт-Петербург, 20 июня. Продюсерская компания Archer music production's подала иск в Арбитражный суд Петербурга против депутата муниципального округа «Гагаринское» за незаконное использование песен Ольги Бузовой.

Лейбл звукозаписи, который продюсирует Ольгу Бузову, потребовал 348 тысяч рублей за незаконнное использование произведений и трех фонограмм певицы на праздничном мероприятии. Ответчиком является предприниматель Георгий Аронов.

Продюсерская компания утверждает, что на празднике использовали три песни Бузовой. В иске отмечается, что песни были в памяти музыкального автомата, который находится на территории комплекса «Праздник» на проспекте Гагарина.

Archer music production's потребовали возместить почти 10 тысяч рублей расходов по уплате госпошлины. Отмечается, что дело будет рассматриваться в упрощенном порядке.

Как отмечает издание «Невские новости», Георгий Аронов занимается предпринимательством, преподает в вузе и является депутатом муниципального округа «Гагаринское». Он также владеет компанией «Праздник» по организации торжественных мероприятий.

Напомним, что это не первый иск против предпринимателей за использование музыки певицы. Продюсеры Ольги Бузовой осенью 2018 года выиграли суд против петербургской кофейни за использование двух песен артистки. С заведения взыскали более 230 тысяч рублей.

Ранее певица объявила о своем участии в новом проекте по поиску жениха на канале ТНТ. Поклонники усомнились в ее искренности и считают, что это очередной пиар для Бузовой.