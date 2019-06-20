Патрушев заявил, что Россия не видит доказательств в выводах JIT по катастрофе МН17

Москва, 20 июня. Расследование Совместной следственной группы (JIT) по делу об авиакатастрофе малайзийского Boeing-777 под Донецком было проведено нелепо. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам прошедшей в Уфе международной встречи по безопасности.

Он отметил, что Россия не видит доказательств в выводах JIT, представленных в Нидерландах. По его словам, как только произошла трагедия, «сразу были назначены виновные», а дальнейшее расследование свелось к тому, чтобы подтвердить это предположение.

«Мы не видим каких-либо доказательств, которые подтверждают то, что они сказали. И вообще расследование проведено, на мой взгляд, нелепо», — сказал Николай Патрушев, передает РИА Новости.

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы объективная картина произошедшего с рейсом MH17 была восстановлена. По его мнению, со временем правда будет установлена: «кто это сделал, с какими интересами и почему».

«Сейчас мы не видим такой информации», — подчеркнул секретарь СБ РФ.

Он отметил, что Москва передала следствию объективные технические данные, однако они не учитываются командой JIT.

Ранее Совместная следственная группа назвала имена четырех человек: трех россиян и одного украинца, — якобы причастных к трагедии. При этом в качестве доказательств их вины были представлены устаревшие фотографии из соцсетей.

В Госдуме раскритиковали заявление Совместной следственной группы. По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, предварительные итоги этого следствия не имеют официального статуса. МИД РФ подчеркнул, что Россия, вопреки заявлениям ССГ о якобы отказе Москвы от полноценного сотрудничества, с первого дня катастрофы предлагала свое содействие следствию и предоставляла все имеющиеся данные по трагедии. Кроме того, проведенные российскими специалистами экспертизы доказали сфальсифицированность видеоматериалов, используемых JIT.

Ранее выводы Совместной следственной группы также раскритиковал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он отметил, что следствие по MH17 пытается обвинить Россию в причастности к трагедии, однако не предоставляет при этом никаких доказательств. Выпустить ракету, подчеркнул он, могли и украинские власти, имеющие подобное вооружение.

Напомним, самолет Boeing-777 (рейс MH17), летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на территории Донецкой области 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Дело ведет Совместная следственная группа под руководством Нидерландов. В мае 2018 года она представила доклад, в котором говорилось, что поразившую Boeing-777 ракету для ЗРК «Бук» якобы доставили из России.

Осенью Минобороны РФ обнародовало секретные документы. По данным оборонного ведомства, ракета, которой сбили Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она в Россию не ввозилась. Москва направила материалы в Нидерланды: там факт получения документов подтвердили, однако проигнорировали информацию из них.