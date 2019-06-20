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Богданов обсудил с замглавы МИД Мозамбика саммит «Россия — Африка»

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Богданов обсудил с замглавы МИД Мозамбика саммит «Россия — Африка»

Москва, 20 июня. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с заместителем министра иностранных дел и сотрудничества Республики Мозамбик Марией Мануэлой Лукаш вопросы, касающиеся саммита «Россия — Африка». Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Особое внимание было уделено тематике проведения саммита «Россия — Африка» в октябре в Сочи», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Стороны на переговорах, которые прошли в Москве 17 июня, подчеркнули важность укрепления координации в ООН и на других международных площадках.

Богданов обсудил с замглавы МИД Мозамбика саммит «Россия — Африка»

Кроме того, российская сторона подтвердила поддержку политических и социально-экономических преобразований в Африке и акцентировала помощь по скорейшему разрешению кризисных ситуаций на континенте на основе принципа «африканским проблемам — африканское решение».

«При этом констатирован взаимный настрой Москвы и Мапуту на эффективное содействие подключению российских экономоператоров к реализации интеграционных проектов Африканского союза и Сообщества развития Юга Африки», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.  

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Автор: Данила Копп
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