Группа «На-На» выложила на сайте откровенную книгу Алибасова

Москва, 20 июня. Поп-группа «На-На» выложила на своем официальном сайте книгу своего основателя Бари Алибасова «Основы на-найской философии», которую любой желающий может скачать совершенно бесплатно. Об этом в четверг сообщил PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

По его словам, в книге музыкальный продюсер в довольно откровенном тоне рассказывает о закулисье советской эстрады и российского шоу-бизнеса, не забывая при этом и про свою группу «На-На».

«Печатную версию «Основ на-найской философии», выпущенную еще в 1999 году, уже невозможно купить в магазинах, книга стала настоящим раритетом. Теперь этот раритет доступен каждому на сайте группы «На-На», — отметил Горжанкин.

Напомним, что 4 июня Бари Алибасов был доставлен в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Музыкальный продюсер по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, приняв ее за сок. Мужчина тут же выплюнул химический растворитель, однако тот уже успел оставить ожоги в гортани, пищеводе и желудке. Адвокат Алибасова пояснил, что жидкость стояла на одной полке с соками и была налита в бутылку оранжевого цвета, а сам артист был без очков. Артист все еще находится в больнице.

Общественное внимание к Алибасову также подогревалось скандалом с его котом Чучей, который выбежал на улицу и потерялся, когда журналисты посещали дом музыкального продюсера. Поиски кота продолжались долгое время. Сперва неизвестные за вознаграждение передали семье Алибасова потерявшегося питомца, но как потом выяснилось, это был просто похожий кот. Через несколько дней представителю создателя группы «На-На» все же удалось найти Чучу. Пропавшего кота безвозмездно передал инструктор по кунг-фу, в чью школу пришел Чуча в поисках убежища.