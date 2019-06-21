Жители сирийских Голан устроили забастовку против расширения израильских поселений

Дамаск, 21 июня. Жители оккупированных сирийских Голан начали массовую забастовку, выступая таким образом против планов расширения поселений израильской оккупационной структуры. Недавней идеей было создание поселения имени президента США Дональда Трампа и установка больших воздушных вентиляторов на их сельскохозяйственных землях. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

В рамках забастовки были закрыты общественные здания, закрыты магазины и школы. Жители Голан провели марш в городе Мадждал-Шамс, где власти намерены установить вентиляторы, чтобы выступить против этого решения.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Жители Голан отправились к колючей проволоке к востоку от города Мадждал-Шамс, где они устроили митинг, направленный против планов экспансионистских поселений на их земле и недавнего создания поселения Бассем-Трамп.

По другую сторону от линии разъединения сил на Голанах были организованы официальные и народные акции при участии жителей провинции Эль-Кунейтра. Они прошли в знак солидарности с Голанами.

Участники акции резко осудили проекты по заселению и расширению, которые оккупационные израильские власти пытаются создать на землях фермеров в деревнях Мадждал-Шамс, Баката, Айн-Кунейя и Масада. Мирные жители подчеркнули, что эти решения никогда не изменят реальность и самобытность сирийских арабских Голан.

Губернатор провинции Эль-Кунейтра Хаммам Дебият подчеркнул, что сирийцы полны решимости освободить всю территорию оккупированных Голан и добиться полного ухода оккупантов, они будут бороться, ​​независимо от того, как долго оккупант будет оставаться на сирийской земле.

Напомним, что в марте этого года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке признал спорную территорию Голанских высот израильской. Это решение вызвало волну негатива не только со стороны сирийских властей, но и со стороны ряда лидеров Европы и Ближнего Востока.