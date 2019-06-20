Власти Мурино обещают спасти историю города, а на деле уничтожают ее

Поселение городского типа Мурино Всеволожского района вновь пытается привлечь к себе внимание. На этот раз причиной стал не остро стоящий вопрос социальной и транспортной инфраструктуры, а сохранение архитектурных достопримечательностей регионального значения, удивительным образом доживших до наших дней.

Несколько лет назад местные власти обещали сохранить дом Кногеля и водонапорную башню XIX века, но на полпути передумали — и вместо обещанной реставрации заколотили ставни, двери, повесили таблички «Осторожно, опасная зона» и окружили ларьками. Федеральное агентство новостей решило разобраться и выяснить дальнейшую судьбу исторических зданий, а также почему слова-обещания, сказанные несколько лет назад, так и остались словами.

27 марта 2019 года власти Мурино торжественно объявили об изменения статуса с поселения на город. Вместе с изменением административного назначения место, в котором официально проживают почти 50 тыс., а фактически — 100 тыс. человек, смогло получить дополнительные субсидии на благоустройство. Тогда же уже городские чиновники в один голос уверяли, что появление дополнительных средств позволит реализовать национальный проект «Комфортная городская среда».

Для этого даже объявили прием предложений от местных жителей. Однако, несмотря на многочисленные просьбы создать пространства для отдыха и прогулок, а также сохранить немногочисленные сохранившиеся исторические памятники архитектуры, слова чиновников так и остались словами — и вместо попыток сохранить то, что имеется, было принято решение попросту все снести.

«История нашего города уходит в далекое прошлое. На протяжении 200 лет [Мурино] принадлежало графам, а затем князьям Воронцовым и графам Воронцовым-Дашковым. В 1880 году в Мурино было открыто первое и единственное на тот период поле для игры в гольф (располагалось на месте ж/д станции «Девяткино». — Прим. ред.). Так что городское поселение можно считать родиной российского гольфа, что говорит о том, что пригород Санкт-Петербурга стал излюбленным местом отдыха не только петербургской знати, но и состоятельных иностранцев, — пояснил ФАН неравнодушный местный житель Павел Синявин. — Одним из них стал Магнус Христианович Кногель — главный бухгалтер товарищества «Братья Нобель». Он, согласно имеющимся сведениям в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга, и был владельцем дома на улице Садовой».

Еще в январе 2016 года местный глава администрации Валерий Гаркавый рассказывал СМИ о планах по сохранению местных достопримечательностей. Говорил, что историческое деревянное здание сохранят, реставраторы вернут ему былой вид, а в его помещениях появится краеведческий музей.

Но спустя 3 года объект признали аварийным и подлежащим сносу. Окружив объект зеленым забором, чиновники также оградились и от вопросов местных жителей.

«Также открытие краеведческого музея планировалось в старинной водонапорной башне, являющейся памятником инженерно-архитектурного строительства конца XIX века. Работы по реконструкции башни и созданию в ней Краеведческого музея должны были проводиться в 2017–2018 году. На сегодняшний, 2019 год здание законсервировано и никаких действий по созданию обещанного жителям музея не производится», — подытожил собеседник агентства.

Как отмечают местные жители, резкое изменение позиции чиновников произошло в начале июня. Вместе с сообщением администрации о том, что дом на Садовой улице, 1, подлежит реставрации, после проведения проектно-изыскательных работ выяснилось, что дом не подлежит восстановлению, является аварийным и подлежит сносу.

Также администрация объявила, что на месте снесенного здания чиновники муниципального района планируют строительство «Дома детского творчества». Однако в то же время к территории памятника архитектуры начали свозиться ларьки. Их установили вдоль забора, окружающего памятник плотной линией.

«В прошлом году вдоль тротуара была спилена часть деревьев, а в конце весны на их месте появились ларьки. 31 мая я позвонил в администрацию Муринского поселения, где мне пояснили, что для установки ларьков выдано разрешение на шесть месяцев, а по поводу спиленных деревьев они ничего не знают, — подытожил Павел. — Мне было сказано, что если люди у них не будут покупать ничего, то через полгода они и сами уйдут с этой территории. На вопрос о том, какая разруха останется после этого, ответить ничего не смогли».

Почувствовав нарастающее недовольство среди местных жителей, спустя некоторое время администрация Мурино все же решила разъяснить положение дел. Как следует из официального сообщения, опубликованного на официальном сайте городского поселения, опасений о судьбе особняка чиновники не разделяют.

Поскольку дом хоть и появился в конце XIX века, благодаря «дачному буму, который пережило Мурино в конце XIX века <…>, точной даты его постройки, кто в нем бывал с визитами и какие здесь царили нравы, — [об этом] история умалчивает».

«Даже в техническом паспорте год постройки указан очень приблизительно — до 1917 года, то есть до революции, — говорится в официальном сообщении администрации. — В 1922 году в Муринском сельском совете рассматривались дела о брошенных дачах (в том числе и о доме Кногеля). На земельном участке, отведенном под застройку, располагались: три дома, сараи, конюшня, каретная, ледник, беседка, кладовая и прачечная. Из всех строений до нас дошел только самый большой дом, который за сто лет претерпел множество реконструкций. Одно время в нем располагалась ветлечебница, а затем он был переоборудован в жилой дом. Чтобы расположить здесь семь квартир, частично были демонтированы несущие стены».

Как отметили чиновники, за время пользования архитектурным объектом строение сильно обветшало. Летом 2010 года специалисты обследовали дом и выявили опасные дефекты: просевший фундамент, трещины и щели в стенах, пораженную гнилью древесину, протекающую крышу, трещины в печи и дымоходе и многое другое.

В итоге дом признали непригодным для проживания.

«На конец января 2017 года дом был расселен. В настоящее время он признан аварийным. Учитывая, что этот дом в Мурино имеет «шведский след», администрация муниципального образования в 2015 и 2016 годах дважды обращалась в Генеральное консульство Швеции и Нобелевский комитет за помощью в оказании содействия в реставрации здания и обустройства в нем музея с размещением предметов быта XIX века, где был бы отражен вклад иностранных граждан в развитие России и поселка Мурино. В ответ на это Генеральный консул Эрик Хаммаршельд встретился с муринскими краеведами и непосредственно изучил вопрос. Но с места дело не сдвинулось, так как шведская сторона не нашла веских аргументов для признания дома имеющим какую-либо историческую ценность», — подытожили в администрации Мурино.

В свою очередь чиновники отметили, что сейчас здание законсервировано, находится под охраной и в скором времени его состояние вновь обследуют, а результат и станет тем самым решением будущего — снести или сохранить.