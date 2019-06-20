Волочкова едва сдержала слезы при виде Алибасова после комы

Москва, 20 июня. Балерина Анастасия Волочкова едва сдержала слезы при виде своего приятеля, продюсера Бари Алибасова, который недавно вышел из состояния медикаментозного сна.

Волочкова стала гостьей программы «Прямой эфир», которая была посвящена Алибасову. В эфире шоу показали кадры с руководителем группы «На-На», который попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Артист несколько дней находился в коме.

«То, что человек находится в таком состоянии, в это невозможно поверить!» — сказал Волочкова, прикрывая лицо руками.

Некоторые гости телепрограммы заподозрили, что история с отравлением Алибасова — всего лишь пиар-ход, который позволит привлечь внимание публики к музыкальной группе продюсера. Волочкову возмутили заявления публики на этот счет, отметила «Газета.ру».

«У меня папа после инсульта не может оправиться 14 лет. Он тоже был после комы, я помню, как это ужасно. Бари мне как отец! Я не позволю обвинять его в пиаре», — заявила танцовщица.

Напомним, Алибасова госпитализировали после того, как он в начале июня случайно выпил жидкость для очистки труб. Медики диагностировали у него значительные ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей. Сын музыканта заявил, что отец не совсем пришел в себя после искусственной комы и с трудом узнает своих родных.