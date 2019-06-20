Москва, 20 июня. Отношения России со странами Африки свидетельствуют о дальнейшем укреплении сотрудничества сторон в экономике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии конференции «Россия – Африка».

Лавров считает перспективным сотрудничество России и Африки в экономике. Он отметил, что стороны выступают против односторонних санкций и торговых войн, а также настаивают на справедливом характере системы мировой торговли и возможности для всех стран пользоваться плодами глобализации.

Министр напомнил, что в прошлом году товарооборот России со странами Африки превысил 20 миллиардов долларов. При этом, как подчеркнул глава МИД РФ, его номенклатура диверсифицируется.

«Заложенный общими силами прочный фундамент российско-африканской дружбы создает хорошие предпосылки для наращивания торгово-экономических и инвестиционных обменов, расширения кооперации в банковской деятельности, стимулирования деловых кругов к реализации взаимовыгодных проектов на территории африканских государств», — констатировал глава внешнеполитического ведомства России.

Дипломат подчеркнул, что Россия и африканские страны всесторонне расширяют связи. Стороны интенсифицировали политический диалог, в том числе на высшем уровне, активизировались межпарламентские связи.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Йоханнесбурге предложил провести первый в истории саммит Россия-Африка, который должен состояться осенью этого года. На мероприятие в Сочи планируют приехать главы около 40 африканских государств.