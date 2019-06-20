В Варне объяснили, почему не решили проблему с железной дорогой до жалоб Путину

Еще до начала прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в администрации Варненского муниципального района пройдет совещание по решению проблемы перехода через железную дорогу в селе Варна. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказала заместитель главы района по социальным вопросам Светлана Макайкина, комментируя возбуждение Следственным комитетом России уголовного дела после жалоб жителей главе государства.

«Глава только что приехал — следственная группа в Екатеринбурге работала вчера, — поэтому сегодня еще только-только собираться будем. Он не успел вчера доехать до места, как уже пошел резонанс по этой теме, в СМИ информация появилась», — сообщила корреспонденту представительница администрации.

Светлана Макайкина подтвердила ФАН, что в администрации, разумеется, были давно знакомы с проблемой, а канцелярия буквально завалена обращениями от жителей села. Варна, по информации селян, разделена путями на две части.

По словам одной из жительниц Варны Надежды Лопатиной, которую цитируют СМИ, из-за отсутствия оборудованного перехода пенсионерам, детям, рабочим приходится ежедневно буквально «лезть под поезда».

«Очень много обращений, очень много. Особенно много обращений от школы, потому что школа находится прямо рядом с железной дорогой. Учителям приходилось встречать, провожать детей целыми классами, поэтому директор школы сколько раз обращался и в прокуратуру, и везде, и в Мещанском вашем суде (Мещанский районный суд города Москвы. — Прим. ФАН) рассматривалось, но все время нам в основном отлуп», — посетовала представительница администрации.

Наталья Макайкина также рассказала, что только на прямую линию Владимиру Путину жители села в этом году направили сразу три видеообращения. Глава администрации также ответила на вопрос, почему проблему не получилось решить на муниципальном уровне, а для проведения оперативных совещаний по этому вопросу нужно было дожидаться ежегодного общения главы государства с гражданами.

«А потому что это не наши полномочия фактически, эта территория к РЖД относится, мы не имеем права там строить, а они говорят: «Пожалуйста, стройте», — пояснила собеседница ФАН.

По сообщению пресс-службы СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ч. 1 ст. 238 УК РФ) в связи с ненадлежащими условиями пересечения путей на станции «Тамерлан» Южно-Уральской железной дороги.

Кроме того, еще до начала непосредственного прямого эфира с участием Владимира Путина СК также начал проверки по обращениям граждан на прямую линию из Калужской, Белгородской, Свердловской, Саратовской областей, Красноярского и Хабаровского краев и Республики Алтай.