Военный эксперт объяснил, почему НАТО следует опасаться российских С-400

С-400 является самой современной зенитно-ракетной системой; международный интерес к ней не должен вызывать удивиления. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт Юрий Лямин.

Стратегические преимущества

Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО следует опасаться зенитных ракетных комплексов С-400 из-за возможности их применения в качестве средства борьбы в экономической войне. Об этом пишет американское издание National Interest.

По мнению издания, российская система обладает целым рядом стратегических преимуществ. Во-первых, прибыль от продажи зенитных ракетных комплексов: среди уже существующих и потенциальных покупателей числятся Индия, Китая, Турция, Катар и Саудовская Аравия. Это способствует диверсификации экономики, а также создает базу для модернизации вооружения.

Во-вторых, Россия обладает престижем и мировым статусом разработчика продвинутых систем вооружения. В-третьих, установление и развитие связей со странами — покупателями С-400, потому что, кроме приобретения противовоздушной системы, нужно еще и обучать военнослужащих работе с ней и проводить техническое обслуживание.

По мнению National Interest, продажа С-400 Турции уже привела к расколу в Североатлантическом альянсе. Если сделка будет полностью завершена, Россия сможет разместить системы с мощными РЛС на территории НАТО.

Современный ЗРС

Такие вооружения, как ЗРС С-400, истребители Су-35 и прочие — серьезный источник доходов для российской промышленности, так как в производстве различных комплектующих заняты многие предприятия в разных частях страны. При этом между покупателями и продавцами подобной техники действительно завязываются длительные военно-технические связи. Собственно, уверен военный эксперт, поэтому США пытаются с помощью санкций помешать их продвижению на внешних рынках.

«С-400 сейчас является, пожалуй, самой современной ЗРС большой дальности, что предлагается на международном рынке вооружений. Наличие таких систем очень важно при построении эшелонированной системы ПВО страны в связи с тем, что широкое распространение сейчас получили тактические управляемые ракеты и бомбы, способные поражать наземные цели за десятки и более километров от места запуска с самолета», — добавил Юрий Лямин.

Комментируя разногласия Вашингтона и Анкары, военный эксперт заметил, что конфликт между Турцией и США вокруг С-400 — это лишь одно из проявлений противоречий. Например, у Анкары и Вашингтона накопилось много противоречий по вопросу американской поддержки курдских формирований, которых в Турции считают террористами. Кроме того, США не выдают Турции замешанного в попытке государственного переворота Фетхуллаха Гюлена. И это лишь верхушка айсберга.

Напомним, Вашингтон рассматривает возможность введения трех пакетов ограничительных мер против Турции из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.