Япония обвинила российские бомбардировщики в нарушении своих воздушных границ

Токио, 20 июня. Минобороны Японии заявило о перехвате российских бомбардировщиков, якобы нарушивших воздушное пространство страны.

По данным военных, истребители японских ВВС перехватили российские бомбардировщики в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзе в Филиппинском море, сообщает информационное агентство «Киодо».

В оборонном ведомстве Японии уточнили, что сначала два российских бомбардировщика вошли в воздушное пространство страны на самом юге в районе острова Минами-Дайто, а потом двинулись на север. Затем один из бомбардировщиков якобы снова нарушил воздушное пространство Японии у острова Хатидзе в Филиппинском море, пишет ТАСС. Миноброны РФ пока никак не прокомментировало эти заявления.

В конце мая «Газета.ру» сообщала о переговорах глав МИД и Минобороны РФ и Японии в формате «два плюс два». Тогла министр обороны России Сергей Шойгу выступил за развитие диалога и сотрудничестве ведомств двух стран.

В конце февраля два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели патрулирование над западной частью Тихого океана и акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Бомбардировщики сопровождали российские многоцелевые истребители Су-35С. Навстречу им были подняты японские истребители F-4, F-15, F-16. Они следовали за российскими самолетами на отдельных этапах маршрута.

Тогда в Минобороны РФ в очередной раз напомнили, что российские самолеты всегда выполняют все полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не нарушают границ других стран.