Несчастный случай произошел на съемках клипа дочери Алсу

Москва, 20 июня. Несчастный случай произошел на съемках клипа Микеллы Абрамовой и Ержана Максима на песню «Эта любовь». По информации СМИ, во время съемочного процесса Ержан упал с велосипеда и повредил руку.

Ему оказали первую помощь, после чего мальчик вернулся к работе.

«Нормально все!» — цитирует слова Ержана Максима портал «Дни.Ру».

Как рассказала Микелла Абрамова на своей странице в Instagram, съемки клипа продлились около 20 часов.

Ранее финалисты шоу «Голос. Дети» Ержан Максим и Микелла Абрамова представили песню «Эта любовь». Над композицией работали продюсер Дмитрий Климашенко, а также авторы Sher Oston и Дмитрий Тютлин. Песню представили на конкурсе «Детская Новая волна».

Съемки клипа прошли в Москве и в Одинцовском районе Московской области.

Напомним, Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу — оказалась в центре скандала после финала шестого сезона проекта «Голос. Дети». Микелла одержала победу по результатам голосования. Ее соперниками в финале были Валерий Кузаков и Ержан Максим. Телезрители выразили недовольство итогами шоу и предположили, что результаты голосования могли подтасовать. Первый канал провел расследование, в ходе которого были обнаружены нарушения. Телеканал аннулировал результаты конкурса.