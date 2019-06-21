Сирийские власти получают большие запасы пшеницы и ячменя из провинции Даръа

Дамаск, 21 июня. Сирийский правительственный зерновой фонд продолжает получать урожай пшеницы и ячменя от фермеров провинции Даръа после восстановления безопасности и стабильности в регионе. Как правило, это делается через два центра в городах Азра и Эс-Санамейн, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Директор фонда Эссам аль-Саяснехе заявил о полной готовности кадров, лабораторий и складов для приема всей продукции провинции. В центре выделены специальные отделы для разбора пшеницы и ее упаковки.

Он также отметил, что по мере необходимости можно повысить требования к сбыту пшеницы на 450 тысяч мешков. Примечательно, что количество пшеницы, которая продавалась в прошлом сезоне для филиала Сирийского фонда зерновых, составило 26866 тонн. Главное управление по заготовке сырья в Даръа также открыло новый центр по переработке ячменя в городе Эс-Санамейн, расположенном в северной части провинции.

Глава центра в Эс-Санамейн Мохаммед Аль-Дамад сказал, что организация планирует получить около 9000 тонн урожая для хранения на складах филиала, подчеркнув, что стоимость урожая будет потрачена не позднее, чем через четыре дня. Реализация урожая ячменя в центре плантации была завершена, всего было получено 5894 тонны продукта.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ранее сообщалось, что сирийские фермеры начали сбор урожая пшеницы на полях, расположенных на западе провинции Эс-Сувейды, и в деревне Магал. Это делается в ожидании пожара, который, как правило, повреждает летние посевы. Кроме того, фермерам стало гораздо легче после начала поставки большого количества помощи сельскохозяйственному сообществу со стороны сирийского правительства. Ожидается, что следующий сезон будет богатым на урожай с учетом большого количества дождей, прогнозируемого синоптиками.