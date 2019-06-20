МИД РФ назвал недопустимым нанесение односторонних карательных киберударов

Уфа, 20 июня. Россия считает необходимым исключить ситуации нанесения односторонних карательных киберударов по странам, которые якобы представляют киберугрозу. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских на десятой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Крутских поделился опасениями насчет мнения многих развитых государств, которые считают, что вопрос легитимности применения информационно-коммуникационных технологий в военных целях фактически решен. Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что право на самооборону часто трактуется в одностороннем порядке и используется в качестве предлога к санкциям и применению силы. Крутских заявил, что Москва считает подобный подход недопустимым.

«Необходимо исключить ситуации, когда какое-либо государство самостоятельно и без предъявления доказательств по собственному усмотрению определяет потенциальный источник киберугроз и наносит разрушительный карательный удар», — сказал посол МИД РФ.

Кроме того, Крутских напомнил о концепции «коллективной атрибуции» источника компьютерной атаки, которая продвигается некоторыми развитыми государствами. Это означает, что какая-то страна объявляется виновной, а затем ее пытаются пристыдить в медиапространстве. Крутских пояснил, что эта теория дает возможность группе государств обвинить третью страну в каких-либо противоправных действиях в информпространстве. При этом, по словам посла МИД, вопрос достоверности установления источника подобных атак и предъявления доказательств «остается за кадром». Крутских подчеркнул, что подобная логика является «дорогой в никуда».

Также спецпредставитель президента РФ заявил, что продвигаемая некоторыми государствами доктрина превентивных киберударов угрожает международной безопасности. Крутских обратил внимание на возможность трансформации онлайн инцидентов в «полномасштабную войну офлайн». По словам посла МИД РФ, придерживающиеся обозначенной выше доктрины страны «легализуют силовые акции в ответ даже на кажущиеся кибератаки». Крутских обратил внимание на тот факт, что концепция превентивных киберударов применяется без соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и в обход Устава ООН.

«Обвиняемая сторона лишена возможности защитить свои права в судебном порядке», — подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Крутских сообщил, что по обозначенным выше причинам Россия считает важным создание третейского органа по урегулированию конфликтов в киберсфере, передает ТАСС. Представитель МИД РФ пояснил, что это позволит не давать ход лживым обвинениям.

«Если произойдет киберагрессия, то ее юридически даже назвать киберагрессией нельзя. Соответственно, наши страны не могут ни обращаться в СБ ООН, ни придать этому политическое значение. Все это отдано на откуп отдельным столицам», — отметил Крутских.

Ранее сообщалось, что начальник британской военной разведки Филип Осборн призвал правительство готовиться к самым решительным действиям в отношении России в случае резкого возрастания угроз для Запада, в том числе, и к нанесению киберудара по Москве. Осборн подчеркнул, что кибертехнологии играют ключевую роль в современных боевых действиях в нынешнем «более опасном, непредсказуемом мире».