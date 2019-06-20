Москва, 20 июня. «Мисс Москва 2015», модель Оксана Воеводина впервые рассказала о том, как начинался ее роман с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Она опубликовала пост в Instagram.

«Мисс Москва 2015» впервые рассказала, как познакомилась с королем Малайзии. По словам Воеводиной, они познакомились с Мухаммадом V весной 2017 года на ужине. Мужчина сказал ей, что является наследным принцем Малайзии, но модель восприняла его слова в шутку. Собеседнику удалось увлечь Воеводину приятной беседой, за которой они провели весь вечер.

Как пишет «Газета.ru», Воеводина уточнила, что вскоре средства массовой информации сообщили о назначении нового короля Малайзии, которым оказался ее знакомый.

Напомним, журналисты сообщали, что пара может развестись, однако позже стало известно, что экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» не собираются разводиться. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала пресс-секретарь Воеводиной Мария Шахова.

По ее словам, информация о разводе пары является недостоверной. Она подчеркнула, что публикации в СМИ, в которых писали о расставании пары, были ориентированы на слухи, сплетни и домыслы и не подтверждались авторами. Также Шахова заявила, что обладательница титула «Мисс Москва — 2015» не имеет каких-либо аккаунтов в социальных сетях.

Напомним, что свадьба Мухаммада V и Оксаны Воеводиной состоялась 22 ноября в Москве в концертном зале «Барвиха». Праздник прошел по русским традициям, однако на свадьбе не было алкоголя. 6 января Мухаммад V принял решение сложить с себя полномочия главы государства. Оксана и Мухаммад познакомились в Европе. После этого король регулярно навещал будущую супругу в России. До свадьбы Воеводина приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина в июне впервые показала сына, рожденного от бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Фотография опубликована в социальных сетях. Мальчик появился на свет 21 мая, его назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

Стоит отметить, что король Мохаммад V ранее уже был женат, до свадьбы с Оксаной Воеводиной он был в разводе более десяти лет.