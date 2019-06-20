Зеленский похвастался «прикольной вещью» в своем кабинете

Киев, 20 июня. Президент Украины Владимир Зеленский провел экскурсию для журналистов по администрации президента, расположенной в здании на Банковой улице в Киеве.

Показывая свой кабинет, Зеленский предложил журналистам показать «прикольную вещь».

«У меня там есть прикол, хотите, покажу?» — заявил украинский президент.

Сотрудники СМИ, конечно же, не захотели упускать такой шанс. Зеленский завел их в небольшое помещение за дверью своего кабинета, где расположены раковина и кресло, которые можно встретить в парикмахерской, передает «Украинская правда».

«Вот эта прикольная вещь, посмотрите, будьте добры», — похвастался глава Украины.

Однако Зеленский добавил, что услугами стилиста в своем кабинете пользоваться не будет.

«Можно же душ дома принять», — пояснил он.

Ранее Зеленский заявил, что сойдет с ума, если не переедет из здания президентской администрации. Он признал, что решение вопроса о его переезде затягивается из-за финансирования. Президент Украины добавил, что нынешняя администрация президента может будыть превращена в большой художественный музей, передает «Газета.ru».

Напомним, Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. За первые недели у власти новый глава государства успел заявить о себе, причем не всегда стандартным для президента образом. В частности заместитель главы администрации президента Украины Юрий Костюк сообщил, что команда Зеленского хочет переехать с Банковой улицы и ищет новый офис для главы государства в Киеве. В нынешнем здании, по его словам, работать «очень трудно».