Федерация автовладельцев отреагировала на планы ввести новый вид штрафов на дорогах РФ

Чтобы начать штрафовать автовладельцев за неоплаченный проезд по платным трассам, необходимо исправить законодательные противоречия в этой сфере. Так руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей поправки о новом виде штрафа размером в 2,5 тыс. рублей. Как сообщает «Парламентская газета», изменения планируется рассмотреть 20 июня.

По мнению автоэксперта, факт взимания платежей на отдельных трассах сам по себе является нарушением конституционного права граждан РФ на свободу передвижения.

«Никакого четкого законодательного регламента нет по поводу этих платных дорог, есть некое желание каких-то бизнесменов получать с этого доход. То, что они договорились с кем-то наверху, — это одно, но самое главное, что в данном случае люди считают, что это противоречит их конституционному праву. Пока это не будет урегулировано, конфликты в пунктах оплаты будут возникать», — пояснил ФАН Сергей Канаев.

Одно из свидетельств постоянных конфликтов на платных трассах, по словам руководителя Федерации автовладельцев, — это массовые акты вандализма на пунктах оплаты.

«Я сколько подъезжаю к шлагбаумам на этих пунктах оплаты, — а мы недавно 8000 километров проехали туда и обратно, — я еще не видел ни одного целого шлагбаума, они все погнутые, видимо, люди проезжают и ругаются», — добавил автоэксперт.

Глава ФАР пояснил, что повреждения шлагбаумов связаны в том числе и с несовершенством самой системы взимания платежей.

«Вы знаете, мы недавно ехали по М-4, ну это несерьезно — это восемь пунктов оплаты, восемь! Представьте, сколько сейчас на юг людей едут, там очереди колоссальные. В Московской области на выезде на трассу М-4 практически парализовано движение каждое лето. Конечно, люди начинают психовать», — рассказал представитель автовладельцев.

По мнению Сергея Канаева, введение штрафов, стимулирующее автовладельцев к более дисциплинированной оплате, еще больше усугубит и без того ощутимую проблему очередей на въезде на платные дороги. Автоэксперт убежден, что ситуацию могло бы исправить введение системы оплат по принципу проездных билетов аналогично правилам в странах Европы, где также функционируют платные трассы.

«Там есть так называемые виньетки, которые ты покупаешь на три дня, на неделю, на месяц, на три месяца и на год. Их продают на любой заправке — вы въезжаете в Румынию, в Польшу, неважно: «Мне нужно передвигаться по дорогам три дня» — купили на три дня. Надо на месяц — взяли себе на месяц и не надо ни у каких пунктов останавливаться. Мне кажется, вся эта волокита с пунктами оплаты не то что вчерашний день, это прошлый век», — поделился Канаев.

Автоэксперт при этом отметил, что санкции для «зайцев» на платных дорогах в Европе несоизмеримо выше тех, что предлагается ввести в РФ, а в некоторых странах автомобиль и вовсе может быть эвакуирован. Однако при этом добросовестные пользователи платных дорог никак не ограничены в передвижении по трассам и не обязаны каждый раз проводить время в очереди для оплаты.

«Пока это не будет урегулировано в России, конфликты в пунктах оплаты будут возникать, пока будут конфликты, соответственно, будут ломаться эти шлагбаумы, и так далее», — отметил Канаев.

Автоэксперт также выразил сомнения в допустимости взимания государственных штрафов за «безбилетный» проезд по частным дорогам.

«Никаких государственных штрафов быть не может, это частные компашки. Нужно сначала все законодательно урегулировать, а потом уже вводить какие-то штрафы», — подчеркнул собеседник ФАН.

Сбор штрафов с автовладельцев предполагается организовать с помощью постоплатной системы «Свободный поток». По словам авторов инициативы, изменения можно сравнить со штрафами за неоплаченную парковку или безбилетным проездом в общественном транспорте. Ожидается, что собранные штрафы станут дополнительным источником поступлений в региональные бюджеты.