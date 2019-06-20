Избитый на Украине журналист скончался, не приходя в сознание

Киев, 20 июня. Украинский журналист Вадим Кормаров, избитый в Черкассах в начале мая, умер, не приходя в сознание, сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

В начале мая Томиленко сообщил, что в Черкассах неизвестные напали на Комарова. По его словам, журналист находился в реанимации.

НСЖУ заявил, что по факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное тяжкое телесное повреждение». Позже в Национальной полиции Украины сообщили, что уголовное дело будут расследовать по статье «покушение на умышленное убийство».

Комаров скончался ночью в четверг, написал Томиленко на своей странице в Facebook.

«С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы… Соболезнования семье и друзьям погибшего журналиста», — добавил глава НСЖУ.

По его словам, единственная версия убийства, которую разделяют журналисты — профессиональная деятельность Комарова.

Томиленко добавил, что Союз журналистов требует реальной защиты прав украинских журналистов.

Стоит отметить, что нападения на журналистов на Украине не редкость. В ноябре прошлого года Национальный союз журналистов Украины посчитал число нападений на представителей СМИ. Как выяснилось, с начала 2018 года по ноябрь 2018 года было совершено 71 нападение на сотрудников СМИ.