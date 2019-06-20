Тарифы ОСАГО могут повысить для водителей, пойманных пьяными за рулем
Москва, 20 июня. Оформление полиса ОСАГО может подорожать для тех автомобилистов, которые ранее были привлечены к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства планирует рассмотреть соответствующий законопроект 20 июня.
Как отметил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, дифференциация тарифов возможна, однако к введению этой меры необходимо подготовиться. По его словам, для этого необходимо создать единую базу для МВД и страховщиков, а также разработать критерии оценки вреда, который был причинен водителем при вождении в нетрезвом состоянии. Кроме того, необходимо посчитать общее число правонарушений каждого водителя, чтобы понять, насколько тариф по оформлению полиса для него будет повышен.
«Пока что до такой идеальной картины далеко. Все остальные шаги в области реформирования системы ОСАГО можно расценивать лишь как попытку страховщиков «закамуфлировать» истинное желание отпустить тарифы», — сказал Вячеслав Лысаков в комментарии «Парламентской газете».