Тарифы ОСАГО могут повысить для водителей, пойманных пьяными за рулем

Москва, 20 июня. Оформление полиса ОСАГО может подорожать для тех автомобилистов, которые ранее были привлечены к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства планирует рассмотреть соответствующий законопроект 20 июня.

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, дифференциация тарифов возможна, однако к введению этой меры необходимо подготовиться. По его словам, для этого необходимо создать единую базу для МВД и страховщиков, а также разработать критерии оценки вреда, который был причинен водителем при вождении в нетрезвом состоянии. Кроме того, необходимо посчитать общее число правонарушений каждого водителя, чтобы понять, насколько тариф по оформлению полиса для него будет повышен.