Эксперт рассказал, почему США скрывают потерю беспилотника в Иране

Военный аналитик Сергей Судаков уверен, что Соединенные Штаты Америки намеренно скрывают потерю разведывательного беспилотника в Иране.

Ранее представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что сумели сбить беспилотник Global Hawk ВВС США на юге Ирана. Сам инцидент произошел в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган. В КСИР отмечают, что американский дрон вторгся в воздушное пространство Ирана.

В свою очередь представитель Центрального командования ВС США сказал, что БПЛА над воздушным пространством Ирана сегодня не было. Комментируя заявление американской стороны, военный аналитик, политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что Соединенным Штатам Америки «пока не очень выгодно выступать в роли агрессора».

IRGC-affiliated FarsNews says the IRGC has shot down a US surveillance drone, RQ-4 Goobal Hawk, when it was "flying over Iran southern sealines" In the Persian Gulf. https://t.co/iWbCsHvFwx pic.twitter.com/pCSZ0TBWmH