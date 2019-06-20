Эксперт рассказал, почему США скрывают потерю беспилотника в Иране

Военный аналитик Сергей Судаков уверен, что Соединенные Штаты Америки намеренно скрывают потерю разведывательного беспилотника в Иране.

Ранее представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что сумели сбить беспилотник Global Hawk ВВС США на юге Ирана. Сам инцидент произошел в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган. В КСИР отмечают, что американский дрон вторгся в воздушное пространство Ирана.

В свою очередь представитель Центрального командования ВС США сказал, что БПЛА над воздушным пространством Ирана сегодня не было. Комментируя заявление американской стороны, военный аналитик, политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что Соединенным Штатам Америки «пока не очень выгодно выступать в роли агрессора».

«Если даже американцев поймают за руку, они не признают своих агрессивных действий. При этом через какое-то время они «докажут», что рука была не их. США всегда действуют по принципу отрицания любых причастностей, которые сейчас им невыгодны. Естественно, американцы перебрасывают большое количество техники и сил на Ближний Восток. Конечно же, они перебрасывают комплексы Patriot, перебрасывают беспилотные разведывательные и даже ударные аппараты. И для того, чтобы провести рекогносцировку, необходимо провести нормальную разведывательную операцию, чтобы посмотреть, какие у Ирана есть батареи ПВО, сколько их в реальности и какие из них являются бутафорскими», — говорит эксперт.

IRGC-affiliated FarsNews says the IRGC has shot down a US surveillance drone, RQ-4 Goobal Hawk, when it was "flying over Iran southern sealines" In the Persian Gulf. https://t.co/iWbCsHvFwx pic.twitter.com/pCSZ0TBWmH — Hadi Nili (@HadiNili) 20 июня 2019 г.

Дело в том, что даже фотографии с разведывательных спутников не могут гарантировать реальность того, что на них представлено. Другими словами, КСИР может обманывать американскую разведку размещением вдоль своих границ бутафорских комплексов ПВО и артиллерии.

«В общем, вся та конфликтная ситуация, которая создается вокруг Ирана, исходит из того, что США живут по принципу «презумпции виновности» и «назначения виновных». Так получилось, что сейчас Иран выступает в роли назначенного виновного, и я полагаю, что в настоящей современной жизни, в мировых отношениях и мировой политике назначение виновного приводит к тому, что понятие истины меняется. Даже сейчас мы видим, что произошел инцидент с БПЛА. И даже если бы Иран сумел предоставить 100% доказательств, что они сбили дрон, то американцы все равно это отрицали бы», — продолжает военный аналитик.

По словам собеседника ФАН, в настоящее время общественное мнение работает очень просто — если у США есть влияние на все мировые СМИ, то любой стране, неважно, Иран это или нет, доказать виновность американской стороны в чем-либо будет практически невозможно.

«США пользуются правом и привилегией того, что они обладают монополией на мировые СМИ, которые могут в принципе обосновать все что угодно. Политика лжи работает очень хорошо, и в ней американцы всегда были хороши. Но для нас эта новость тоже не очень хорошая, потому что рано или поздно политика лжи закончится, и американцам придется предпринимать реальные действия. А если начнутся реальные военные действия против Ирана, то в эту войну будут втянуты очень многие страны. И мне очень не хочется, чтобы США переходили от политики лжи к политике военных действий», — заключил Судаков.

Напомним, в последнее время ситуация в отношениях между Ираном и США значительно обострилась. Вашингтон ввел жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана, а также объявил КСИР террористической организацией.

В ответ Тегеран признал американское Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM) террористической организацией, а сами США — «государством — спонсором терроризма». После этого Вашингтон направил к берегам Исламской Республики авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики.