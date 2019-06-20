Алибасов заявил, что его пыталась убить нефтяная мафия ОПЕК

Москва, 20 июня. Продюсер Бари Алибасов после возвращения из больницы, связал свое отравление с нефтяной мафией. Об этом он якобы заявил корреспонденту газеты «Московский комсомолец».

По данным «МК», создатель «На-На» ведет себя очень странно. Например, занавешивает все зеркала в квартире черными покрывалами и требует дать ему гвозди. Так он, по его словам, пытается воссоздать атмосферу пустыни, в которой, по его мнению, находился все это время.

Алибасов утверждает, что повреждения ему нанесли представители международной нефтяной организации ОПЕК, пишет издание.

«Так я же 16 дней в логовище ОПЕКа сидел… Вот, получил все ранения: не хожу, не стою», - заявил продюсер журналисту «МК».

По словам Алибасова, «это только начало болезни», нефтяная мафия три дня его исследовала. Но подробности поведать он отказался, «потому что очень много госсекретной информации».

«А если она вылетит, то меня грохнут», — по секрету признался он.

Такие данные выглядят противоречиво на фоне другой публикуемой в СМИ информации.

Так, источники газеты KP.RU уверяют, что сын Алибасова не забирал отца домой и музыкант по-прежнему находится в НИИ им. Склифосовского под пристальным наблюдением врачей, куда был экстренно доставлен в тяжелом состоянии. Музыкант по ошибке (такую версию представили в окружении Алибасова) выпил средство для очистки труб «Крот». Медики диагностировали у него ожоги пищевода четвертой степени, повреждения органов дыхания и желудка. Он был введен в состояние медикаментозного сна, в котором провел пять суток. После того, как Алибасов проснулся, его сын Бари Алибасов — младший заявил, что забрал его из больницы. Планируется, что продюсера увезут на реабилитацию в Казахстан.

Ранее НСН сообщала, что о своем состоянии во время медикаментозного сна Алибасов рассказал ведущему Андрею Малахову.

«В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит», — заявил он.

По мнению представителя музыканта Вадима Горжанкина, Алибасов просто не вполне пришел в себя после госпитализации. Дело в том, что в больнице продюсеру давали сильные седативные препараты.