Эксперт пояснил, как провальное турне Зеленского в Европу изменит отношения ЕС с РФ

Евросоюзу надоели санкции против России, и он будет укреплять экономическое и политическое сотрудничество с Москвой, а также будет толкать Киев к диалогу с РФ. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Провальное турне

Рабочая поездка новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Европу оказалась полностью провальной. Такое заявление сделал украинский политик и руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

Он заметил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон дали Киеву ясно понять, что в любом случае будут сотрудничать с Москвой. И это, по мнению украинского политика, является провалом для Украины и Зеленского.

«Тезисы Макрона и Меркель, обращенные к Украине, переводятся с дипломатического языка как «ребята, европейский тренд политический изменился. Мы планируем сотрудничать с Россией, несмотря на то, хорошая она или плохая». И ни для кого не секрет, что Россия сейчас играет огромную роль на международной политической арене», — заявил Спивак.

Украинский политик напомнил о различных экономических проектах в России с участием европейских компаний. Это, по его мнению, свидетельствуют об изменении отношения стран Европы к Москве.

«Макрон сказал, что РФ будут потихоньку возвращать в ПАСЕ, что в Воронеже построили завод Renault, а позавчера под Москвой открылся завод Mercedes. О каких санкциях идет речь? Меркель уже в 513 раз говорит новой власти, что «Северный поток — 2» будет построен», — подчеркнул Спивак.

Европа хочет сотрудничать с РФ

Политолог Андрей Иванов назвал анализ Дмитрия Спивака вполне трезвым. Эксперт отметил, что на Украине с приходом Зеленского наметился позитивный тренд. Это выражается хотя бы в том, что сотрудничество с Россией там начали обсуждать в конструктивном русле.

«Все годы правления Порошенко вся дискуссия на российскую тему сводилась к повторению воинственных мантр. Теперь — по сути того, о чем говорит Спивак. Он совершенно прав, что Европа хочет сотрудничать с Россией, и ей самой надоели эти санкции. Другое дело, что так просто их не снимут, на эту тему не надо питать иллюзий. Но внутриполитическая ситуация в Европе меняется. Там все большую популярность получают так называемые евроскептики, правые популисты, те, кто выступает за последовательное налаживание отношений с Москвой», — пояснил Андрей Иванов.

Политолог выразил уверенность, что улучшение отношений неизбежно и в связи с тем, что США продолжают достаточно наглую политику в Старом Свете. Вашингтон грозит Европе санкциями за сотрудничество с Ираном, требует отказаться от строительства «Северного потока — 2» и, опять же, грозит санкциями, если не будут покупать его дорогой сжиженный природный газ.

При этом, заметил эксперт, США не обещают ничего взамен. Наоборот по всему миру раскручивается маховик торговой войны. Пошлины вводятся против европейских товаров, под угрозой контракты европейских стран с Китаем. Политика Европы по отношению к России будет меняться в силу вполне объективных причин.

«Но если мы говорим про Украину, то тут важно, как европейская политика будет менять и политику Киева. Действительно, улучшение отношений России и ЕС неизбежно будет вести к тому, что Киев вынужден будет улучшать отношения с Москвой. Иначе Украина просто превратится в некую страну-изгоя. Но напомню, что за Зеленского голосовали как за человека, который способен прекратить прежнюю самоубийственную политику на конфронтацию с Россией. Большинство украинцев желает иметь с Россией теплые и добрососедские отношения, а не продолжения бесконечной политики воинственности», — добавил Андрей Иванов.

Политолог обратил внимание, что все обстоятельства подталкивают Украину к тому, чтобы выстроить нормальные рабочие отношения с Россией. Кроме того, по мнению Иванова, есть и еще один фактор — Украина жаждет восстановления своей экономики.