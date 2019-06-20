Москва, 20 июня. Конкретных договоренностей о визите президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию нет, об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона постоянно контактирует с Каракасом. Рябков подчеркнул, что вопрос визита Мадуро не снят с повестки дня, однако точной договоренности между сторонами пока нет.

Как пишет РИА Новости, Москва поднимает с Венесуэлой разные вопросы, они не сводятся к обсуждению трудностей страны и путей их решения, повестка намного шире, конструктивна и нацелена на перспективу. Рябков рассказал, когда Мадуро может посетить Россию. Дипломат подчеркнул, что венесуэльский лидер, вероятно, посетит Россию, «когда появится больше материи и содержания с точки зрения продвижения по этим проектам».

«Мы находимся в контакте с венесуэльскими коллегами и будем и далее находиться», — подчеркнул он.

13 июня МИД Венесуэлы анонсировал визит Мадуро в Россию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения МИД Венесуэлы, завил, что «пока нет точной информации».

Напомним, кризис в Венесуэле, который по вине Вашингтона длится с 2013 года, обострился в январе 2019 года. Спикер венесуэльской оппозиции Хуан Гуйадо решил выступить против законного президента и провозгласил себя главой государства. Соединенные Штаты сразу же поддержали свою марионетку, примеру Вашингтона вынуждены были последовать другие страны — союзники в Латинской Америке. Кроме того, Гуайдо поддержали некоторые западные страны.

Россия, Китай и ряд других стран резко осудили попытку Вашингтона протащить во власть своего ставленника. Эти государства назвали легитимным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.

Стоит отметить, что именно американские власти спровоцировали массовые отключения электроэнергии в Венесуэле в марте этого года путем кибератак на энергосистему страны. Однако план США руками Гуайдо свергнуть в Венесуэле законную власть проваливается, во многом из-за твердой политики России, в том числе в ООН.

Западные СМИ активно распространяли фейковые новости, например, о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено российскими самолетами, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Позже они были неоднократно опровергнуты, в том числе изданиями, которые их распространяли.