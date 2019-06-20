Опубликован топ-5 лучших городов России для прогулок

Москва, 20 июня. Составлен топ-5 лучших городов России для прогулок. Результаты соответствующего опроса опубликовало аналитическое агентство «ТурСтат».

Россиянам предложили выбрать города страны с самыми комфортными пешеходными зонами. Также респонденты должны были обратить внимание на красоту их улиц, парков, дворов.

Первое место досталось столице: за Москву проголосовали 32% участников опроса. Второе место получил Петербург: его выбрали 23% респондента.

Тройку лидеров лучших городов для прогулок замыкает Екатеринбург: бродить по нему предпочитают 15% участников исследования. Четвертое место было присуждено Нижнему Новгороду — 10%. 7% посоветовали отправить в Казань, чтобы в ходе неспешной прогулки насладиться красотами столицы Татарстана.

Кроме того, «ТурСтат» узнал лучшие направления для гастрономического туризма. Лидирующие позиции заняли Санкт-Петербург, Москва, Казань, пишет «Газета.ru». Из зарубежных стран российские туристы отдают предпочтение Грузии и Армении.

Ранее специалисты сервиса «Туту.ру» заявили, что за перелет в Нью-Йорк в США, Мале на Мальдивах, Канкун в Мексике и Горно-Алтайск в России российские туристы в этом году платили рекордные суммы. Самым дорогим оказалось путешествие Москва — Нью-Йорк — Майами – Москва бизнес-классом. Как установили специалисты, для семейной пары такое путешествие на самолетах обойдется в 690 тысяч рублей.