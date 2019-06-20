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Самолет Ан-20 разбился в Казахстане, есть жертвы

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Самолет Ан-20 разбился в Казахстане, есть жертвы

Нур-Султан, 20 июня. Самолет Ан-20 разбился недалеко от села Родина в Казахстане в четверг утром, сообщил официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов. По его словам, погиб пилот воздушного судна.

Авиакатастрофа произошла в десяти километрах от села Родина во время химической обработки полей в десять часов утра по местному времени, сообщил представитель ведомства.

В результате падения самолета погиб пилот, еще двое членов экипажа получили ожоги, сообщила «Газета.ру». Пострадавших доставили в больницу, добавил Нурахметов.

Причина трагедии устанавливается, сообщил представитель ведомства.

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Автор: Данила Копп
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