Самолет Ан-20 разбился в Казахстане, есть жертвы
Нур-Султан, 20 июня. Самолет Ан-20 разбился недалеко от села Родина в Казахстане в четверг утром, сообщил официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов. По его словам, погиб пилот воздушного судна.
Авиакатастрофа произошла в десяти километрах от села Родина во время химической обработки полей в десять часов утра по местному времени, сообщил представитель ведомства.
В результате падения самолета погиб пилот, еще двое членов экипажа получили ожоги, сообщила «Газета.ру». Пострадавших доставили в больницу, добавил Нурахметов.
Причина трагедии устанавливается, сообщил представитель ведомства.
2017.06.02 техникийн болон нислэгийн ямарч зевшеерелгуй атлаа хеереед тэр дороо 80 метр ендреес нурж унасан АН-2 онгоцны ослыг нуух болсон шалтгаан нь Еренхийлегчийн сонгуультай шууд холбоотой юм бна https://t.co/gqcrb4yqzu pic.twitter.com/9cfKeLVSSs— citizen d. (@dropmires) 18 июня 2019 г.