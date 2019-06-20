Косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье начали перегружать в фуры для выпуска

Владивосток, 20 июня. Двух косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае перегрузили в машины для выпуска их на волю, сообщили СМИ.

У причала бухты Средняя идут активные погрузочные работы, передает РИА Новости. Двух косаток в черных гамаках подняли краном и погрузили в фуры. На месте работают 30 специалистов.

Ранее представитель Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), ссылаясь на ответственного секретаря научного консилиума Вячеслава Бизикова, сообщил, что, согласно программе, животных будут выпускать группами с учетом сложившихся между ними социальных связей в период с июня по октябрь. Отмечается, что до выпуска животных на свободу они пройдут ветеринарное обследование.

Программа реадаптации косаток и белух, научного сопровождения транспортировки, выпуска в естественную среду обитания и мониторинга последующих миграций животных была подготовлена учеными и утверждена Росрыболовством.

История с «китовой тюрьмой» стала известна после заявлений Greenpeace о том, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура выявила нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных, отметил «ФедералПресс». Следователи возбудили дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

Президент России Владимир Путин в феврале поручил Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, которые находятся в бухте Средняя. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента России, отметил «Царьград».