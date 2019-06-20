В России хотят изменить систему оплаты за отопление

Москва, 20 июня. Изменить нормы по оплате отопления планируют со следующего года в России. Ставка будет выбираться в зависимости от этажности, в связи с чем увеличатся расходы для жителей нижних этажей, сообщил член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

По словам депутата, больше всего за отопление со следующего года станут платить жильцы квартир, расположенных на этажах с первого по четвертый, сообщает «Парламентская газета».

Гладких отметил, что данный норматив планировали внедрить еще в 2016 году. Тогда было подготовлено обращение к председателю правительства с просьбой либо совсем отменить новый норматив, либо перенести его внедрение на более поздний срок. Также предлагалось передать данный вопрос в компетенцию субъектов РФ. В итоге было принято решение, что норматив на отопление с учетом этажности будет установлен в 2020 году, сообщает Газета.ru.

Гладких уверен, что передача полномочий по вводу нового норматива регионам могла бы исправить ситуацию. По словам депутата, в этом случае субъекты смогли бы решать сами, принимать ли такой порядок расчета оплаты отопления.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление против повышения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции. Председатель кабинета министров подчеркнул, что необходимо более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного роста.