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Двое детей стали жертвами пожара в Татарстане

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Двое детей стали жертвами пожара в Татарстане

Казань, 20 июня. Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в городе Бугульма в Татарстане, сообщило ГУ МЧС по республике.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС ночью в четверг.

До прибытия первых пожарных подразделений местные жители вытащили из горящего дома женщину.

По данным МЧС, горела пристройка к дому и крыша. Для тушения пожара было задействовано 19 человек и восемь единиц техники. Пожар уже ликвидирован.

«В результате пожара пострадал один человек, погибли двое детей», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Татарстану.

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Автор: Данила Копп
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