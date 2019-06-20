Двое детей стали жертвами пожара в Татарстане

Казань, 20 июня. Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в городе Бугульма в Татарстане, сообщило ГУ МЧС по республике.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС ночью в четверг.

До прибытия первых пожарных подразделений местные жители вытащили из горящего дома женщину.

По данным МЧС, горела пристройка к дому и крыша. Для тушения пожара было задействовано 19 человек и восемь единиц техники. Пожар уже ликвидирован.