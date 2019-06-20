Опрос показал, сколько россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года

Москва, 20 июня. Большинство жителей России не пойдут в отпуск этим летом, показали результаты опроса, который провел сервис по поиску работы и сотрудников «Работа.ру».

Без отпуска этим летом остались 52% россиян. Лишь 48% респондентов заявили, что отправятся на отдых в июне, июле или августе.

Примерно треть россиян (32%) заявили, что не идут в отпуск, потому что недавно устроились на новую работу.

«15% россиян не будут брать отпуск, потому что не имеют на это финансовой возможности», — приводит слова авторов опроса ТАСС.

14% участников исследования заметили, что не отправятся на отдых, потому что не могут оставить рабочие дела. Каждый десятый собеседник признался, что не хочет терять зарплату из-за отпуска. 7% отказавшихся от отпуска россиян надеются получить компенсацию вместо него. 6% респондентов не могут отлучиться от работы из-за отсутствия замены себе. Еще 3% россиян пояснили, что в их компаниях не принято уходить в отпуск.

Также россияне отказываются идти в отпуск летом, так как предпочитают отдыхать в другое время года. Некоторых респондентов на отдых не желает отпускать руководство.

Треть участников опроса (37%) не были в отпуске больше шести месяцев. Последние полгода уходили на отдых 27% опрошенных. Больше года в отпуске не были 16% граждан России, а 9% респондентов не отдыхали более пяти лет.

Накануне стало известно, что более половины (55,3%) россиян убеждены, что 28 отпускных дней в году, предусмотренных в Трудовом кодексе, недостаточно для нормального отдыха.